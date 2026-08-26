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रक्षाबंधन पर ऐसे हों तैयार, फोटोज़ में लगेंगे सबसे खूबसूरत

Raksha Bandhan Photo Tips: अगर आप भी रक्षाबंधन पर सबसे खास और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो अपने लुक के साथ-साथ सेलिब्रेशन वाली जगह की सजावट पर भी पहले से ध्यान दें. थोड़ी सी तैयारी से आपका पूरा लुक और आपकी फोटो दोनों ही परफेक्ट हो सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 26, 2026, 10:41 AM IST
Raksha Bandhan 2026
फोटोज़ को खूबसूरत बनाने में लाइट का सबसे बड़ा रोल होता है. कोशिश करें कि फोटो खिड़की के पास या नेचुरल लाइट में क्लिक की जाए. (AI PHOTO)

घर में कोई सेलिब्रेशन हो और फोटोज़ न लिए जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता. रक्षाबंधन की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही हैं. हर कोई चाहता है कि वह इस खास दिन पर सबसे सुंदर लगे और उसकी फोटो भी शानदार आएं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ तैयारियां पहले से ही करनी होंगी, ताकि आपका लुक एस्थेटिक लगे और फोटो में भी आप बेहद खूबसूरत नजर आएं. इसके लिए आपको अपने पूरे लुक पर थोड़ा ध्यान देना होगा. अपने लुक में कुछ ऐसी चीजें जोड़नी होंगी, जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा दें. साथ ही, जहां आप राखी का सेलिब्रेशन करने वाले हैं, वहां का बैकग्राउंड भी फोटो के हिसाब से अच्छा होना चाहिए. इसके लिए आपको उस जगह को खूबसूरत तरीके से सजाना होगा, ताकि आपकी फोटो और भी शानदार आएं.

फोटो के लिए तैयार करें खूबसूरत बैकग्राउंड

रक्षाबंधन पर फोटो क्लिक करवाने के लिए घर में एक छोटा सा फोटो कॉर्नर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए सफेद, क्रीम या हल्के रंग का पर्दा लगाएं. इस पर फेयरी लाइट्स लगाएं, जो फोटोज़ में काफी खूबसूरत नजर आती हैं. सजावट को थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाने के लिए गेंदे और गुलाब के फूल या आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगाए जा सकते हैं. अगर घर में पर्दा नहीं है, तो खूबसूरत दुपट्टे या शिफॉन के कपड़े को भी बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं.

और पढ़ें: Raksha Bandhan 2021: रक्षाबंधन पर खींचनी है परफेक्ट फोटो, तो इन 10 टिप्स का करें इस्तेमाल

फूलों से बनाएं रंगोली

अगर आपके घर में खुला आंगन या खूबसूरत दरवाजा है, तो वहां ताजे गेंदे और गुलाब के फूलों से गोल या चौकोर रंगोली बनाएं. ताजे फूल न सिर्फ जगह को खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि उनकी खुशबू से घर का माहौल भी अच्छा रहेगा. मेन गेट और खिड़कियों पर आम के पत्तों और गेंदे के फूलों से बना तोरण भी लगाया जा सकता है. यह त्योहार के माहौल को और खास बना देगा और फोटोड़ में भी अच्छा लगेगा.

ऐसे दें कमरे को एस्थेटिक लुक

अगर आप कमरे के अंदर फोटो क्लिक करवाने वाले हैं, तो फर्श पर सफेद, क्रीम या बेज रंग की चादर या कार्पेट बिछा सकते हैं. इसके ऊपर दो-तीन कुशन रखें और सामने एक छोटी चौकी या ट्रे सजाएं. इस पर राखी, मिठाई और गिफ्ट को अच्छे से रखें. फोटो क्लिक करते समय ये छोटी-छोटी चीजें तस्वीर को फेस्टिव और खूबसूरत लुक देंगी.

रक्षाबंधन पर कैसा हो आपका आउटफिट

खूबसूरत फोटोज़ के लिए सबसे पहले अपने आउटफिट का चुनाव सही करें. महिलाएं हल्की सिल्क की साड़ी, अनारकली सूट, फ्लोर-लेंथ कुर्ती या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट पहन सकती हैं. वहीं पुरुष कुर्ता-पायजामा के साथ नेहरू जैकेट या मोदी जैकेट पहनकर ट्रेडिशनल और स्टाइलिश लुक पा सकते हैं. रक्षाबंधन के लिए पीला, गुलाबी, फिरोजी, मिंट ग्रीन और दूसरे ब्राइट या पेस्टल शेड्स अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं. ऐसे रंग फोटोज़ में भी फ्रेश और खूबसूरत नजर आते हैं.

मेकअप और ग्रूमिंग पर दें ध्यान

फेस्टिव लुक को निखारने के लिए बहुत ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है. एक दिन पहले चेहरे की अच्छी तरह केयर करें और अपनी स्किन के हिसाब से फेस पैक लगा सकते हैं. रक्षाबंधन के दिन नेचुरल और ड्यूई मेकअप रखें. हल्का ब्लश, मस्कारा और अपनी पसंद की लिपस्टिक आपके लुक को खूबसूरत बना सकती है. बालों के लिए खुले वेवी हेयर, सॉफ्ट कर्ल्स या स्टाइलिश बन ट्राई कर सकती हैं. पुरुष भी बालों को अच्छी तरह सेट करके अपना लुक कंप्लीट कर सकते हैं. इसके साथ झुमके, ब्रेसलेट, कलाई घड़ी या दूसरी हल्की एक्सेसरीज लुक को और बेहतर बना सकती हैं.

इन आसान टिप्स से आएंगी शानदार फोटोज़

फोटोज़ को खूबसूरत बनाने में रोशनी का सबसे बड़ा रोल होता है. कोशिश करें कि फोटो खिड़की के पास या नेचुरल रोशनी में क्लिक की जाए. बहुत तेज धूप के बजाय हल्की और सॉफ्ट लाइट फोटोज़ के लिए बेहतर रहती है. फोटो लेते समय कैमरे को आंखों के लेवल के आसपास रखें. अलग-अलग एंगल से कुछ फोटोज़ क्लिक करें और सिर्फ कैमरे की तरफ देखकर पोज देने के बजाय हंसते हुए या नेचुरल मोमेंट्स को भी कैमरे में कैद करें.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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