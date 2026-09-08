लंच बैग में से आती बै गंदी बदबू, इस तरीके से करें सफाई और पाए छुटकारा

Lunch Bag Deep Cleaning: टिफिन में खाने का कुछ भी सामान गिर जाए, उसके बाद गंदी सी बदबू आने लगती है. आप चाहे उसे कितना भी साफ क्यों न कर लें, पर वो स्मेल नहीं जा पाती. लेकिन इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप इस समस्या से मिनटों में छुटकारा पा सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/get-rid-of-the-foul-odor-coming-from-your-lunch-bag-by-cleaning-it-this-way-8519346/ Copy

इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने लंच बैग को साफ, सूखा और बदबू से काफी हद तक मुक्त रख सकते हैं.

स्कूल, ऑफिस, ट्रैवल या कहीं भी बाहर जाना हो, सभी लोग बिना लंच बॉक्स के बाहर नहीं जाते हैं. क्योंकि बाहर जाते समय खाना रखना बहुत जरूरी हो जाता है. लेकिन लंच बॉक्स में सबसे बड़ी समस्या बदबू की आती है. दाल, दूध, दही, चटनी, सब्जी कुछ भी इसमें एक बार गिर जाए, उसके बाद आप कितना भी साफ कर लें, लेकिन इसकी बदबू नहीं जाती है. इसके पीछे इसकी बनावट है. क्योंकि इसे थर्मल इंसुलेशन परत और फोम से बनाया जाता है और सिलाई कर दी जाती है. जिसकी वजह से उस फोम में कुछ कण रह जाते हैं. कुछ लोग इसे बाहर की कपड़े वाली परत को गीले कपड़े से साफ कर देते हैं, कुछ टिशू पेपर से पोंछ लेते हैं और कई दिनों के बाद इसे यूज करने से अंदर तक बदबू फैल जाती है. इसलिए लंच बॉक्स की सफाई करना बहुत जरूरी है. इसे नॉर्मल पानी से धोने से कुछ नहीं होता है. इसके लिए आज हम आपको कुछ आसान तरीके बताएंगे, जिससे आप मिनटों में इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

सबसे पहले कोनों और जिप की करें सफाई

लंच बैग साफ करते समय सिर्फ उसके बीच वाले हिस्से को पोंछकर काम खत्म न करें. कोने, सिलाई और जिप के आसपास खाने के कण छिपे रहते हैं. बाद में यही कण नमी के संपर्क में आकर बदबू पैदा करते हैं. इसे साफ करने के लिए एक पुराने मुलायम टूथब्रश को हल्के साबुन वाले गुनगुने पानी में डुबोएं. अब इससे बैग के कोनों, सिलाई और जिप के आसपास धीरे-धीरे सफाई करें. इसके बाद साफ गीले कपड़े से साबुन के अवशेष पोंछ दें. बैग को इस्तेमाल करने से पहले अच्छी तरह सुखाना न भूलें.

दूध या दाल गिर जाए तो क्या करें?

दूध, दही, कढ़ी या दाल जैसी चीजें अगर लंच बैग में गिर जाएं तो सिर्फ पानी या कपड़े से पोंछना पर्याप्त नहीं हो सकता. इन चीजों के छोटे अवशेष कपड़े या लाइनिंग में रह जाते हैं और कुछ समय बाद बदबू आने लगती है. ऐसे पुराने दागों के लिए बैग के मटेरियल के हिसाब से एंजाइम क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसे इस्तेमाल करने से पहले पैकेट पर दिए निर्देश और अपने बैग की केयर गाइड जरूर पढ़ लें. प्रभावित हिस्से पर थोड़ी मात्रा में क्लीनर लगाएं और निर्देश के अनुसार साफ करें.

बेकिंग सोडा भी आएगा काम

अगर लंच बैग में खाने की वजह से लगातार बदबू बनी हुई है, तो बेकिंग सोडा मददगार हो सकता है. बैग के अंदर करीब 1 से 2 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर रातभर के लिए छोड़ दें. अगली सुबह बैग को अच्छी तरह झाड़कर बेकिंग सोडा निकाल दें और फिर साफ, हल्के गीले कपड़े से अंदर की सतह पोंछ लें. इसके बाद बैग को खुला रखकर पूरी तरह सूखने दें.

सफेद सिरके से करें सफाई

चिकनाई या तेज गंध के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए एक कटोरी में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और गुनगुना पानी लें. इसमें एक साफ कपड़ा या स्पंज हल्का भिगोकर बैग की अंदरूनी सतह को पोंछें. सिरका इस्तेमाल करने से पहले बैग के मटेरियल की जानकारी और निर्माता की सफाई संबंधी सलाह जरूर देख लें. सफाई के बाद बैग को अच्छी तरह हवा लगने दें.

थर्मल लंच बैग की सफाई में रखें सावधानी

अगर आपका लंच बैग इंसुलेटेड या थर्मल है, तो उसे बार-बार पानी में भिगोना सही नहीं होता. कुछ बैग में हल्की भाप का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले निर्माता की केयर गाइड जरूर चेक करें. बहुत गर्म भाप या गर्म पानी से बैग की लाइनिंग और इंसुलेशन खराब हो सकती है. इसलिए सफाई करते समय ज्यादा गर्म पानी या तेज भाप का इस्तेमाल करने से बचें.

दोबारा बदबू न आए, इसके लिए अपनाएं ये आदत

लंच बैग साफ करने के बाद उसे तुरंत बंद करके न रखें. जिप पूरी तरह खोलकर बैग को हवा में अच्छी तरह सूखने दें. अगर बैग के अंदर नमी रह गई, तो कुछ समय बाद फिर से बदबू आती है. इसके अलावा स्कूल या ऑफिस से लौटने के बाद गंदा टिफिन लंबे समय तक बैग में बंद न छोड़ें. टिफिन निकालकर बैग को भी एक बार जरूर चेक कर लें. अगर कहीं खाना गिरा है, तो उसी समय साफ कर दें. इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने लंच बैग को साफ, सूखा और बदबू से काफी हद तक मुक्त रख सकते हैं.