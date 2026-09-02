अनचाहे बाल कर रहे हैं परेशान? किचन की इन चीजों से करें बाल रिमूव

Unwanted Hair Removal: क्या आप भी चेहरे और शरीर के अनचाहे बालों से परेशान हैं? बार-बार वैक्सिंग करवाने या पार्लर जाकर हेयर रिमूवल कराने में न सिर्फ समय खर्च होता है, बल्कि हर बार पैसे भी देने पड़ते हैं. ऐसे में अगर आप घर पर ही अनचाहे बालों से छुटकारा पाने का कोई आसान तरीका ढूंढ रही हैं, तो आपकी किचन में रखी कुछ चीजें काम आ सकती हैं. इनके इस्तेमाल से आप घर पर ही अनचाहे बालों को हटाने की कोशिश कर सकती हैं.

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अगर आप वैक्सिंग का घरेलू ऑप्शन तलाश रही हैं, तो चीनी और नींबू से शुगर वैक्स तैयार किया जा सकता है.

चेहरे और शरीर पर अनचाहे बाल होना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन कई लोगों को माथे, अपर लिप्स, ठुड्डी, हाथों और पैरों पर नजर आने वाले बाल पसंद नहीं आते. इन्हें हटाने के लिए लोग अक्सर वैक्सिंग, थ्रेडिंग या हेयर रिमूवल जैसी चीजों का सहारा लेते हैं. हालांकि, बार-बार पार्लर जाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. साथ ही, कुछ लोगों की स्किन वैक्सिंग के बाद लाल या संवेदनशील भी हो सकती है. अगर आप भी बार-बार पार्लर जाकर अनचाहे बाल हटवाने से परेशान हो चुकी हैं, तो एक बार घर में मौजूद चीजों के बारे में जान सकती हैं. किचन में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजों से तैयार घरेलू नुस्खों को पुराने समय से ही ब्यूटी केयर में इस्तेमाल किया जाता रहा है. हालांकि, इनसे बाल हमेशा के लिए खत्म नहीं होते. कुछ तरीकों से बालों को अस्थायी रूप से हटाने या उनकी दिखाई देने वाली मोटाई को कम करने में मदद मिल सकती है. तो चलिए जानते हैं किचन में मौजूद किन चीजों का इस्तेमाल करके आप घर पर अनचाहे बालों को हटाने की कोशिश कर सकती हैं और इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है.

बेसन और हल्दी का उबटन

बेसन और हल्दी से बना उबटन स्किन की सफाई और बालों को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसे स्किन पर लगाने और हल्के हाथों से रगड़ने से डेड स्किन हटाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इससे बालों की ग्रोथ कम होने का पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. इसको तैयार करने के लिए आपको 2 बड़े चम्मच बेसन, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच दूध या गुलाब जल और आधा चम्मच शहद की जरूरत पड़ेगी. उबटन तैयार करने के लिए एक कटोरी में बेसन और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा दूध या गुलाब जल डालते हुए गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. अगर स्किन ड्राई है, तो इसमें थोड़ा शहद भी मिला सकती हैं. इस पेस्ट को अनचाहे बालों वाली जगह पर लगाएं और करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. जब यह सूख जाए, तो इसे बहुत हल्के हाथों से रगड़ते हुए हटाएं और फिर पानी से चेहरा साफ कर लें. इसके बाद स्किन पर मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं. आप इसे फेस के साथ हाथ-पैरों पर भी यूज कर सकती हैं.

चीनी और नींबू से बनाएं शुगर वैक्स

अगर आप वैक्सिंग का घरेलू ऑप्शन तलाश रही हैं, तो चीनी और नींबू से शुगर वैक्स तैयार किया जा सकता है. यह तरीका बॉडी के कुछ हिस्सों के बाल हटाने के लिए यूज किया जाता है. इसमें गर्म चीनी का पेस्ट बालों से चिपकता है और उसे खींचने पर बाल जड़ के पास से निकल सकते हैं. इसके लिए आपको 1 कटोरी चीनी, आधी कटोरी नींबू का रस और 2 से 3 चम्मच पानी की जरूरत पड़ेगी. इसे तैयार करने के लिए एक पैन में चीनी, नींबू का रस और पानी डालकर धीमी आंच पर पकाएं. पेस्ट को बीच-बीच में चलाते रहें. जब चीनी अच्छी तरह पिघल जाए और पेस्ट गाढ़ा होकर सुनहरा दिखने लगे, तो गैस बंद कर दें. अब इसे इतना ठंडा होने दें कि स्किन पर इस्तेमाल किया जा सके. बहुत गर्म पेस्ट को सीधे स्किन पर न लगाएं, क्योंकि इससे जलने का खतरा होता है. स्किन को साफ और सूखा करके शुगर वैक्स को बालों की दिशा में लगाएं. इसके ऊपर वैक्स स्ट्रिप या साफ सूती कपड़ा रखें और बालों की विपरीत दिशा में तेजी से खींचें. पहली बार यूज कर रही हैं, तो बॉडी के छोटे हिस्से पर इसे आजमाना बेहतर रहेगा. चेहरे पर शुगर वैक्स इस्तेमाल करते समय खास सावधानी बरतें, क्योंकि चेहरे की त्वचा ज्यादा संवेदनशील हो सकती है.

पपीता और हल्दी का पैक

पपीता और हल्दी का पैक भी घरेलू स्किनकेयर में यूज किया जाता है. पपीते में पैपेन नाम का एंजाइम पाया जाता है. पपीते और हल्दी से बना पैक स्किन को एक्सफोलिएट करने और उसे साफ करने में मदद कर सकता है. हालांकि, इससे अनचाहे बाल स्थायी रूप से हटने का पक्का प्रमाण नहीं है. इसके लिए आपको 2 चम्मच पका हुआ पपीता और आधा चम्मच हल्दी की जरूरत पड़ेगी. इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले पपीते को अच्छी तरह मैश कर लें. इसमें हल्दी मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार करें. अब इसे अनचाहे बालों वाली जगह पर लगाएं और करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद गीले हाथों से बहुत हल्के हाथों से मसाज करें और पानी से धो लें. पैक हटाने के बाद मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें. ध्यान रखें कि घरेलू नुस्खों का असर हर किसी की स्किन और बालों की ग्रोथ के हिसाब से अलग हो सकता है. अगर किसी उपाय से जलन, खुजली या लालिमा होने लगे, तो तुरंत उसे धो दें और दोबारा यूज न करें. किसी भी नए नुस्खे को चेहरे या बड़े हिस्से पर लगाने से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर रहेगा.