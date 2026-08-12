15 अगस्त पर बच्चों को ऐसे तैयार करें, दिखेंगे बेहद क्यूट

15 अगस्त के दिन स्कूल, कॉलेज, ऑफिस सभी जगह पर स्वतंत्रता दिवस के प्रोग्राम किए जाते हैं. ऐसे में हर कोई चाहता है कि उसका लुक खास होने के साथ-साथ इस दिन की थीम से भी जुड़ा हुआ नजर आए. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्कूल के प्रोग्राम में सबसे प्यारा और अलग दिखे, तो आप उसके लिए तिरंगे की थीम वाला आउटफिट चुन सकते हैं. तिरंगे के केसरिया, सफेद और हरे रंगों से इंस्पायर्ड कपड़े बच्चे के लुक को न सिर्फ खूबसूरत बनाएंगे, बल्कि उनमें देशभक्ति का रंग भी नजर आएगा.
छोटे बच्चों पर कुर्ता-पायजामा काफी प्यारा लगता है. 15 अगस्त के लिए आप सफेद कुर्ता-पायजामा के साथ केसरिया या हरे रंग की हल्की नेहरू जैकेट पहना सकते हैं. इससे बच्चे को ट्रेडिशनल के साथ स्मार्ट लुक भी मिलेगा. स्कूल के प्रोग्राम के लिए कपड़े चुनते समय कॉटन जैसे हल्के और आरामदायक कपड़े ही लें. पैरों में सिंपल एथनिक फुटवियर या आरामदायक जूते ही पहनाए. आप जैकेट पर छोटा-सा तिरंगा बैज भी लगा सकते हैं. इससे लूक और भी खास लगेगा.
अगर आपकी बेटी छोटी है तो उसके लिए ट्राईकलर थीम वाली फ्रॉक एक अच्छा ऑप्श है. सफेद रंग की फ्रॉक पर केसरिया और हरे रंग की बॉर्डर या छोटे डिजाइन खूबसूरत लगेंगे. अगर आप ड्रेस में ज्यादा रंग नहीं चाहते हैं, तो सिंपल सफेद फ्रॉक के साथ तिरंगे रंग की हेयरबैंड, रिबन या क्लिप लगा सकते हैं. दो छोटी पोनीटेल के साथ मैचिंग रिबन बच्ची के लुक को और भी प्यारा बना देंगे.
अगर घर में भाई-बहन हैं तो दोनों को मैचिंग या ट्विनिंग आउटफिट में तैयार किया जा सकता है. इसके लिए दोनों के कपड़ों का बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी नहीं है. बस कलर थीम एक जैसी रखें. भाई को सफेद कुर्ते के साथ केसरिया या हरे रंग की जैकेट और बहन को सफेद फ्रॉक या स्कर्ट-टॉप पहनाया जा सकता है. दोनों के आउटफिट में एक जैसी रिबन, बैज या कोई छोटा एक्सेसरी जोड़ने से उनका लुक काफी खूबसूरत लगेगा.
अगर आप ट्रेडिशनल आउटफिट से थोड़ा अलग हटकर बच्चे को तैयार करना चाहते हैं तो इंडो-वेस्टर्न स्टाइल चुन सकते हैं. लड़कों के लिए सफेद कुर्ते या शर्ट के साथ हल्की जैकेट अच्छी लगेगी. वहीं लड़कियों के लिए कुर्ती-स्कर्ट, एथनिक टॉप या इंडो-वेस्टर्न ड्रेस का ऑप्शन चुना जा सकता है. आउटफिट में केसरिया और हरे रंग की हल्की डिटेलिंग इसे स्वतंत्रता दिवस के हिसाब से परफेक्ट बना देगी.