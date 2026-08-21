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बात-बात पर चिढ़चिढ़ापन और गुस्सा हो जाता है बेकाबू? भ्रामरी प्राणायाम से मिलेगी मन को शांति, ऐसे करें

Bhramari Pranayama benefits: काम का तनाव, नींद की कमी और लगातार भागदौड़ का असर हमारे मूड पर भी पड़ता है, ऐसे में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा और चिढ़चिढ़ापन बढ़ सकता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: August 21, 2026, 3:17 PM IST
बात-बात पर चिढ़चिढ़ापन और गुस्सा हो जाता है बेकाबू? भ्रामरी प्राणायाम से मिलेगी मन को शांति, ऐसे करें
  • काम का दबाव और नींद की कमी से चिढ़चिढ़ापन व गुस्सा बढ़ सकता है
  • भ्रामरी प्राणायाम में भौंरे जैसी गूंज के साथ धीरे-धीरे सांस छोड़ी जाती है
  • इसका अभ्यास तनाव कम करने और मन को शांत रखने में मदद कर सकता है
  • इसे करते समय शरीर पर जोर न दें और किसी परेशानी में विशेषज्ञ की सलाह लें

काम का दबाव, लगातार भागदौड़, नींद की कमी और छोटी-छोटी बातों को लेकर बढ़ती चिंता का असर हमारे मूड पर भी पड़ता है, कई बार ऐसा होता है कि किसी मामूली बात पर भी गुस्सा अचानक बढ़ जाता है. बाद में जब मन शांत होता है तो लगता है कि इतनी छोटी बात पर इतना गुस्सा करने की जरूरत ही नहीं थी, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो भ्रामरी प्राणायाम आपके लिए मददगार हो सकती है.

मिलती है शांति-

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भ्रामरी प्राणायाम में सांस छोड़ते समय भौंरे जैसी गुनगुनाहट की आवाज निकाली जाती है. इसी वजह से इसे भ्रामरी नाम दिया गया है. इसका अभ्यास करते समय व्यक्ति अपना ध्यान सांस और आवाज पर केंद्रित करता है. इससे मन को कुछ देर के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ और परेशान करने वाले विचारों से हटाकर भीतर की ओर लाने में मदद मिल सकती है.

अगर किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा हो, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ देर शांत बैठकर गहरी सांस लेना और भ्रामरी का अभ्यास करना मन को स्थिर करने में सहायक हो सकता है. इससे व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर थोड़ा ठहरकर सोचने का मौका भी मिलता है, भ्रामरी प्राणायाम में धीमी और नियंत्रित सांस पर ध्यान दिया जाता है, इससे शरीर को रिलैक्स करने और मन को शांत करने में मदद मिल सकती है, इसके लिए किसी शांत और आरामदायक जगह पर सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं. कमर और गर्दन सीधी रखें. दोनों अंगूठों से कान बंद करें, पहली उंगली माथे पर तथा बाकी उंगलियां आंखों पर रखें. नाक से लंबा गहरा श्वास लें और भौंरे की तरह ‘हम्म्…’ की गूंज करते हुए धीरे-धीरे श्वास बाहर छोड़ें. आवाज और सांस पर अपना ध्यान रखें. इसे अपनी क्षमता के अनुसार कुछ बार दोहराया जा सकता है.

रिलैक्स महसूस करना-

नियमित योग दिनचर्या में इसे शामिल करने से तनाव और चिंता को कम करने, मन को शांत रखने तथा एकाग्रता और विचारों में स्पष्टता लाने में मदद मिल सकती है. कुछ लोगों को यह अभ्यास मानसिक रूप से रिलैक्स महसूस कराने वाला भी लगता है, हालांकि, इसे करते समय शरीर पर जोर नहीं देना चाहिए, अगर नाक या कान में किसी तरह का संक्रमण या परेशानी है, तो भ्रामरी प्राणायाम न करें. किसी स्वास्थ्य समस्या या अभ्यास को लेकर असमंजस होने पर विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है. (input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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