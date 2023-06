Hindi Lifestyle

सेहत ही नहीं, बल्कि स्किन पर ग्लो लेकर आता है घी, इस तरह करें इस्तेमाल

How to Use Ghee For Skin Care: आमतौर पर घी का उपयोग सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है. लेकिन शायद कम ही लोग जानते होंगे कि घी सेहत के साथ-साथ स्किन पर भी ग्लो ला सकता है.

How to Use Ghee For Skin Care: रसोई घर में घी का उपयोग पुराने समय से चला आ रहा है. घी का उपयोग रोटी पर लगाकर, सब्जी में डालकर किया जाता है और इसे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है. लेकिन घी केवल आपकी सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी स्किन के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है. जी, हां आपको शायद यह जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि स्किन पर ग्लो के लिए घी का उपयोग किया जाता है. लेकिन इसके आपको घी के सही इस्तेमाल के बारे में पता होना चाहिए.

चेहरे पर घी लगाने के फायदे

चेहरे पर घी लगाने से स्किन ग्लो करती है और निखरी हुई नजर आती है. क्योंकि घी में एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं.

चेहरे पर घी लगाने से उम्र की वजह से आ रही झुर्रियां कम होने लगती है और स्किन पर कसावट आती है.

अगर किसी त्वचा रूखी है तो उसके लिए भी घी बहुत काम ही चीज है.

फटे हुए होठों को मुलायम करने के लिए भी घी का उपयोग किया जाता है.

यहां तक कि घी के इस्तेमाल से आंखों के नीचे आ रहे काले घेरे यानि डार्क सर्कल भी दूर होते हैं.

इस तरह करें घी का उपयोग

पिग्मेंटेशन यानि झाइयों को परेशान हैं तो एक चम्मच बेसन, एक चुटकी हल्दी, नींबू के रस की कुछ बूंदे और दो चम्मच घी मिलाकर पैक बनाएं. इसे पैक पर चेहरे पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर ठंडे पानी से धो दें.

इसके अलावा घी में केसर मिलाकर चेहरे पर लगाने से भी पिग्मेंटेशन की समस्या दूर होती है. इसके लिए एक चम्मच घी में केसर के 3 या 4 छल्ले डालें और अच्छे से मिलाकर चेहर पर लगाएं. 20 मिनट बाद चेहरा धो लें. इससे स्किन की चमक अलग ही नजर आती है.

घी की मदद से आप टैनिंग की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं. इसके लिए एक कटोरी में जरूरत के अनुसार घी और आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पेस्ट बनाएं. इस पेस्ट पर चेहरे पर टैनिंग पर जगह पर 15 मिनट के लिए लगाएं और फिर धो लें.

