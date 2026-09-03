जन्माष्टमी पर बच्चों को दें राधा-कृष्ण का खास लुक, इन चीजों को करें तैयार

Kids Radha Krishna Look: क्या आप भी जन्माष्टमी के मौके पर अपने बच्चों को सजाना चाहते हैं और उन्हें राधा-कृष्ण का लुक देना चाहते हैं? अगर हां, तो इसके लिए आपको कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होगा, ताकि आपका बच्चा एकदम राधा या कृष्ण जैसा ही नजर आए.

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अगर आप बच्चों के राधा-कृष्ण लुक की फोटो लेना चाहते हैं, तो इसके लिए घर पर ही छोटा सा फोटोशूट कॉर्नर तैयार किया जा सकता है (AI PHOTO)

बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है. जन्माष्टमी के मौके पर सभी मां-बाप का मन होता है कि वे अपने बच्चे को भगवान के जैसे वस्त्र पहनाएं, उन्हें उसी तरह तैयार करें और बिल्कुल वैसा ही लुक दें. इसके लिए आपको कई चीजों की जरूरत पड़ेगी और साथ ही कई बातों का ध्यान भी रखना होगा. बेटी को राधा और बेटे को कृष्ण बनाने के लिए आउटफिट से लेकर मेकअप और एक्सेसरीज तक, हर चीज पर ध्यान देना होगा. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि बच्चों को राधा और कृष्ण जैसा लुक कैसे दिया जाए, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप घर पर ही कुछ आसान चीजों की मदद से अपने बच्चों को खूबसूरती से तैयार कर सकते हैं.

बेटे को ऐसे तैयार करें नन्हे कान्हा के रूप में

भगवान जैसे लुक के लिए भगवान के जैसा आउटफिट होना सबसे जरूरी है. इसके लिए आप बच्चे के हिसाब से धोती-कुर्ता ले सकते हैं, जिसमें पीला, केसरिया या नीला रंग कृष्ण के लुक के लिए बेस्ट रहेगा. ऐसे कपड़े लें, जिनमें बच्चों को कोई दिक्कत न हो. कृष्ण लुक के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी.

सूती धोती और कुर्ता

हल्का मुकुट और मोरपंख

गोटा या रिबन से सजी हल्की बांसुरी

चंदन और कुमकुम

छोटी लाल बिंदी

मोतियों या फूलों की हल्की माला

हल्के कंगन

इस तरह करें तैयार

सबसे पहले बच्चे को आरामदायक धोती-कुर्ता या रेडीमेड कान्हा ड्रेस पहनाएं. इसके बाद माथे पर चंदन से हल्का सा टीका लगाएं और बीच में छोटी लाल बिंदी लगा सकते हैं. बच्चे की स्किन पर बहुत ज्यादा मेकअप नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही नाजुक होती है. अब सिर पर हल्का मुकुट लगाएं और उसमें मोरपंख लगा दें. गले में फूल या मोतियों की हल्की माला और हाथों में छोटे कंगन पहनाए जा सकते हैं. आखिर में बच्चे को हल्की बांसुरी दें. अगर बच्चा छोटा है, तो बांसुरी हाथ में देने के बजाय उसे सुरक्षित तरीके से कमरबंद में लगाया जा सकता है.

बेटी को दें नन्ही राधा का प्यारा लुक

बेटी को राधा के रूप में तैयार करने के लिए गुलाबी, पीला, लाल या रानी रंग का लहंगा-चोली चुना जा सकता है. इसके साथ मैचिंग चुनरी लुक को और सुंदर बना देगी. कपड़े हल्के और मुलायम रखें, ताकि बच्ची पूरे समय आसानी से रह सके. राधा लुक के लिए जरूरी चीजों की जरूरत पड़ेगी.

हल्का लहंगा-चोली

मैचिंग चुनरी

छोटा राधा रानी मुकुट

हल्की चूड़ियां और कंगन

बाजूबंद और हार

कमरबंद

छोटी पायल

गजरा

चंदन या कुमकुम

छोटी बिंदी

ऐसे करें राधा का श्रृंगार

बच्ची को तैयार करने से पहले उसके चेहरे पर हल्का बेबी मॉइस्चराइजर लगाया जा सकता है. इसके बाद माथे पर चंदन या कुमकुम से सुंदर सा टीका लगाएं और बीच में बिंदी लगाएं. अगर मेकअप करना हो, तो उसे बेहद हल्का रखें. आंखों के आसपास किसी भी तरह के प्रोडक्ट नहीं लगाना चाहिए. बालों में चोटी या छोटा जूड़ा बनाकर उस पर गजरा लगाया जा सकता है. इसके बाद हल्का मुकुट पहनाएं. हाथों में हल्की चूड़ियां, गले में हार, कमर में कमरबंद और पैरों में छोटी पायल पहनाकर राधा का लुक पूरा किया जा सकता है.

फोटोशूट के लिए ऐसे सजाएं सेटअप

अगर आप बच्चों के राधा-कृष्ण लुक की फोटो लेना चाहते हैं, तो इसके लिए घर पर ही छोटा सा फोटोशूट कॉर्नर तैयार किया जा सकता है. पीछे गेंदे के फूलों की लड़ियां, फूलों की माला या कोई सुंदर कपड़ा लगाकर बैकग्राउंड बनाया जा सकता है. कान्हा के साथ बांसुरी, मोरपंख और माखन की सजावटी मटकी रखी जा सकती है. वहीं राधा के लिए फूलों की माला और गजरे का यूज किया जा सकता है. इससे फोटोज में जन्माष्टमी का माहौल भी खूबसूरती से नजर आएगा. सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को तैयार करते समय उनकी सुविधा का ध्यान रखें. बहुत भारी कपड़े, नुकीली एक्सेसरीज या ज्यादा मेकअप का यूज न करें.