पैरों को दें पार्लर जैसा निखार, घर पर ऐसे करें पेडीक्योर

पार्लर के महंगे ट्रीटमेंट को कर दीजिए बाय, क्योंकि घर पर ही पेडीक्योर किया जा सकता है. इससे आपके पैरों की खोई हुई चमक वापस आ सकती है.

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इस तरह से आप घर पर ही पेडीक्योर कर सकती हैं

आजकल हर कोई खूबसूरत, जवां और निखरा हुआ दिखना चाहता है. इसके लिए लोग चेहरे और बालों का तो खूब ख्याल रखते हैं, लेकिन पैरों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. यही वजह है कि पैरों की स्किन धीरे-धीरे रूखी, बेजान और गंदी नजर आने लगती है. इतना ही नहीं, केयर की कमी के कारण एड़ियां भी फटने लगती हैं. पैरों की खूबसूरती और सफाई के लिए कई लोग पार्लर जाकर महंगे पेडीक्योर ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसमें काफी पैसे खर्च हो जाते हैं, लेकिन अब हर बार पार्लर जाने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही कुछ आसान स्टेप्स की मदद से पेडीक्योर कर सकते हैं. इससे पैरों की अच्छी तरह सफाई करने के साथ उन्हें मुलायम और साफ-सुथरा रखने में मदद मिलती है.

घर पर पेडीक्योर करने का आसान तरीका

पुराने नेल पेंट को हटाएं

पेडीक्योर करने से पहले पैरों को साफ करना बेहद जरूरी है. इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पैरों पर लगी पुरानी नेल पॉलिश को साफ करना होगा. इसके लिए आप एक कॉटन का छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उस पर नेल पॉलिश रिमूवर लगाकर नेल्स पर लगी नेल पॉलिश को अच्छे से साफ कर लें. इसके बाद अगर आपके नाखून बढ़े हुए हैं, तो उन्हें भी काट लीजिए, लेकिन ध्यान रहे बहुत ज्यादा अंदर तक नाखून नहीं काटने हैं, क्योंकि इससे आपको चोट लग सकती है. इसके बाद पैरों को साफ पानी से धो लें.

पैरों को गुनगुने पानी में भिगोएं

अब एक टब में हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए. इसमें थोड़ा सा नमक और माइल्ड बॉडी वॉश या शैम्पू मिला लें. इसके बाद पैरों को करीब 10 से 15 मिनट तक पानी में ही रखना है. इससे पैरों पर जमा गंदगी साफ होने लगेगी और स्किन नरम हो जाएगी. पैरों को टब में रखने से दिनभर की थकान में भी आराम महसूस होता है और बॉडी को रिलैक्स मिलता है.

एड़ियों और तलवों की सफाई करें

पैरों को पानी से निकालने के बाद तौलिए से हल्का पोंछ लें. अब प्यूमिस स्टोन या फुट फाइल की मदद से एड़ियों और तलवों की सख्त स्किन को धीरे-धीरे साफ करें. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं है. खासकर अगर एड़ियों में दरार या कट है, तो वहां स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए. नहीं तो पैरों में दर्द भी हो सकता है. इससे आपके पैरों की एड़ियां भी साफ हो जाएंगी.

पैरों पर स्क्रब करें

अब पैरों की हल्की स्क्रबिंग करें. इसके लिए फुट स्क्रब लें और उंगलियों, तलवों तथा एड़ियों पर हल्के हाथों से मसाज करें. करीब 2 से 3 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करने के बाद पैरों को साफ पानी से धो लें. इससे स्किन पर जमा रूखापन और डेड स्किन हटाने में मदद मिलती है और पैरों की गंदगी साफ हो जाती है.

मॉइस्चराइजर लगाएं

पैर धोने के बाद उन्हें साफ और मुलायम तौलिए से अच्छी तरह सुखाएं. खासकर उंगलियों के बीच की जगह में पानी जमा न रहने दें. ध्यान रहे कि पैरों को बहुत ज्यादा समय तक पानी में नहीं रखना है. अब पेडीक्योर का आखिरी और जरूरी स्टेप है मॉइस्चराइजिंग. पैरों पर फुट क्रीम या कोई गाढ़ा मॉइस्चराइजर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. एड़ियां ज्यादा रूखी हैं तो वहां थोड़ी ज्यादा क्रीम लगा सकती हैं. अगर रात में पेडीक्योर कर रही हैं, तो क्रीम लगाने के बाद कॉटन के मोजे पहनकर सोना भी एक आसान तरीका होता है.

आखिर में लगाएं नेल पेंट

नेल पेंट के बिना पैर ज्यादा सुंदर नहीं लगते हैं. इसलिए आप पहले मॉइस्चराइजर को कुछ देर तक सूखने दें और उसके बाद अपनी पसंद की नेल पेंट लगा लें. इससे आपके पैर बेहद खूबसूरत दिखेंगे और उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे. इस तरह से आप घर पर ही पेडीक्योर कर सकती हैं. आप चाहें तो किसी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकती हैं.