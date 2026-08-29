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घर बैठे 5 स्टेप फेशियल से मिलेगा खिली-खिली ग्लोइंग स्किन, हर कोई पूछेगा चमकती स्किन का राज

Glowing Skin Tips: अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे 5 स्टेप फेशियल को कर सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 29, 2026, 3:00 PM IST
घर बैठे 5 स्टेप फेशियल से मिलेगा खिली-खिली ग्लोइंग स्किन, हर कोई पूछेगा चमकती स्किन का राज

Glowing Skin Tips: आजकल लोग अपनी स्किन से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं. काफी कुछ लगाते हैं लेकिन फिर भी कुछ असर देखने के लिए नहीं मिलता है और हमेशा परेशान ही रहते हैं. अगर आप भी बिजी शेड्यूल के कारण स्किन केयर के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाती हैं, तो आपकी स्किन काफी ज्यादा बेजान नजर आती है. घर पर ही कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करके फेशियल जैसा स्किन केयर रूटीन को आप अपना सकती हैं. ये आपकी स्किन ग्लोइंग बनाने में मददगार होता है. किसी फंक्शन, पार्टी या खास मौके से पहले यह होम फेशियल रूटीन चेहरे को साफ, फ्रेश और हेल्दी रखने में भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ये आपकी स्किन को खिला-खिला रखने में भी काफी ज्यादा मददगार होते हैं. आज आपको बताते हैं कि घर बैठे 5 स्टेप फेशियल को कैसे कर सकते हैं.

घर बैठे 5 स्टेप फेशियल को कैसे कर सकते हैं?

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1. क्लींजिंग

अगर आप भी अपनी स्किन खिला-खिला और साफ रखना चाहते हैं, तो आप पहला स्टेप क्लींजिंग का अपनाएं. त्वचा को क्लीन करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, वरना आपकी स्किन गंदी ही नजर आएगी. फेस वॉश गहराई से क्लींजिंग करना जरूरी है.

2. एक्सफोलिएट करना

अगर आप भी स्किन की गंदगी को साफ करना चाहते हैं और खूबसूरत दिखना चाहते हैं, तो आपको अपनी स्किन को हमेशा एक्सफोलिएट करनी ही चाहिए. स्क्रब करने के लिए आप ओट्स का यूज कर सकती हैं, इससे आपकी स्किन की गंदगी हमेशा के लिए साफ हो जाएगी.

3. फेशियल क्रीम मसाज

फेशियल क्रीम मसाज का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं. एलोवेरा जेल, बादाम का तेल या फिर दूध की ताजा मलाई, गुलाबजल को भी ले सकते हैं, इसको चेहरे पर लगाने के बाद आपकी स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग नजर आएगी. अगर स्मूदनेस कम लगे तो आप इसको लगा सकते हैं.

4. फेस पैक

फेशियल क्रीम मसाज करने के बाद आपको अपनी स्किन पर फेस पैक को जरूर लगाना है. ये आपकी स्किन को साफ रखने में मदद करता है. मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा बेसन, चंदन पाउडर, चुटकी भर हल्दी और गुलाबजल इन सभी का पेस्ट बनाकर आपको स्किन पर लगाना है.

5. सीरम

फेस पैक को अच्छे से लगाने के बाद और फिर धोने के बाद आपको अपनी स्किन पर सीरम को लगाना है, ये आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं. आप इसको आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं. आपकी स्किन को चमकदार बनाने के लिए ये फायदेमंद होता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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