Cinema Hall में मूवी देखने जा रहे हैं? जान लें ये जरूरी नियम

Cinema Hall Rules: अगर आपका भी मूवी देखने के लिए सिनेमा हॉल जाने का प्लान बन रहा है, तो वहां जाने से पहले कुछ जरूरी नियम जान लेना चाहिए. इन नियमों की जानकारी न होने पर आपको सिनेमा हॉल में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

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क्या बाहर का खाना Cinema Hall में ले जा सकते हैं?

भारत में हर साल कई फिल्में रिलीज होती हैं और उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सिनेमा हॉल का रुख करते हैं. सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के साथ-साथ वहां के कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है. सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजें अक्सर महंगी मिलती हैं. ऐसे में कुछ लोग बाहर से खाने-पीने का सामान खरीदकर उसे छिपाकर अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं. लेकिन ऐसा करना कई जगहों पर नियमों के खिलाफ हो सकता है और आपको रोका भी जा सकता है. इसलिए अगर आप भी जल्द ही सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाने वाले हैं, तो टिकट बुक करने से लेकर हॉल में एंट्री और खाने-पीने के सामान तक से जुड़े जरूरी नियमों के बारे में जान लें.

क्या बाहर का खाना Cinema Hall में ले जा सकते हैं?

आमतौर पर सिनेमा हॉल अपने कैंपस में बाहर से खाने-पीने की चीजें लाने पर रोक लगाते हैं. यानी चिप्स, पिज्जा, बर्गर, पॉपकॉर्न या दूसरे स्नैक्स को लेकर थिएटर में एंट्री करने से आपको रोका जाता है. कुछ जगह पर यह नियम अलग भी हो सकते हैं. अगर किसी व्यक्ति के साथ छोटा बच्चा है और उसके लिए दूध या बेबी फूड की जरूरत है, तो ऐसी चीजों को लेकर थिएटर मैनेजमेंट से बात की जाती है. इसी तरह किसी मेडिकल जरूरत के चलते विशेष भोजन या दवा होने पर भी संबंधित स्टाफ को इसकी जानकारी देना बेहतर रहता है.

पानी को लेकर क्या है नियम?

सिनेमा हॉल में पीने का साफ पानी अवेलेबल होना जरूरी है. इसलिए सिर्फ महंगे पैकेज्ड पानी की बिक्री के लिए ऑडियंस को पीने के पानी से दूर नहीं किया जा सकता बाहर से अपनी बोतल ले जाने की अनुमति थिएटर की सुरक्षा और कैंपस से जुड़े नियमों पर डिपेंड करती है.

Cinema Hall अपनी शर्तें क्यों लगा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में बाहर से खाना ले जाने के मामले में थिएटर मैनेजमेंट के अधिकार को माना है. कोर्ट के अनुसार सिनेमा हॉल एक निजी परिसर (Private Premises) है और उसके मालिक सुरक्षा, स्वच्छता और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तें तय कर सकते हैं.अगर किसी थिएटर में बाहर का खाना लाने की अनुमति नहीं है, तो ऑडियंस को उस नियम का पालन करना होगा. सिर्फ इसलिए कि थिएटर के अंदर खाने की चीजें महंगी हैं, बाहर से खाना ले जाने की परमिशन अपने आप नहीं मिल जाती.

किन चीजों को लेकर रहें सावधान?

सिनेमा हॉल में खाने के अलावा ऐसी चीजें भी लेकर जाने की परमिशन नहीं होती, जिनसे सेफ्टी को खतरा हो सकता है. चाकू या अन्य नुकीली वस्तुएं, ज्वलनशील सामान (flammable goods) और खतरनाक वस्तुओं (Dangerous goods) को थिएटर में ले जाना मना होता है. एंट्री के समय सुरक्षा जांच भी इसी वजह से की जाती है. इसलिए फिल्म देखने जाने से पहले थिएटर के नियमों को जरूर पढ़ लें. अगर किसी सामान को लेकर कंफ्यूजन है, तो उसे छिपाकर अंदर ले जाने के बजाय एंट्री गेट पर मौजूद स्टाफ से जानकारी लेना बेहतर है. इससे आपका मूवी एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होगा और बेवजह की परेशानी से भी बचा जा सकेगा.