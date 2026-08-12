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नए फुटवियर पहनने से पैरों में हो गए छाले? अपनाएं ये आसान टिप्स

foot blisters: नए फुटवियर पहनने के बाद क्या आपके पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं? अगर हां, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप कुछ आसान उपायों की मदद से घर पर ही इनसे राहत पा सकते हैं. अगर आप इन छालों पर ध्यान नहीं देंगे, तो समस्या बढ़ सकती है और आपको चलने-फिरने में भी काफी परेशानी हो सकती है.

Written by: Sapna
Published: August 12, 2026, 11:40 PM IST
new shoes blisters
(AI PHOTO)

नए फुटवियर पहनने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन कई बार यही शौक बाद में परेशानी बन जाता है. नए जूते या चप्पल पहनने के पहले ही दिन पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है. अगर आप लगातार कई दिनों तक ऐसे फुटवियर पहनते हैं, तो पैरों की स्किन पर घाव भी हो सकते हैं. नए फुटवियर से छाले इसलिए पड़ते हैं, क्योंकि कई बार वे पैरों में सही से फिट नहीं होते या उनका मटेरियल काफी सख्त होता है. ऐसे में कुछ आसान उपायों से आप इस परेशानी से राहत पा सकते हैं.

पैरों के छालों से राहत पाने के आसान तरीके

नारियल तेल का यूज़ करें:

नए फुटवियर की वजह से अगर पैरों में छालें पड़ गए है, तो आप उन्हें पहनना आज ही छोड़ दें, जब तक आपके पैर ठीक न हो जाएं. अगर स्किन पर हल्की जलन होती है, तो आप वहां पर नारियल का तेल लगा सकते है. इससे स्किन को अंदर तक नमी मिलती है और ड्राइनेस कम होती है. हालांकि, अगर छाला खुल गया है या घाव बन चुका है, तो किसी भी घरेलू चीज को लगाने से पहले सावधानी बरतें और डॉक्टर से सलाह लें.

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बर्फ से करें सिकाई:

छाले वाली जगह पर दर्द या सूजन है, तो साफ कपड़े में बर्फ लपेटकर कुछ मिनट के लिए हल्की सिकाई करें. इससे सूजन कम करने में मदद मिलती है, लेकिन ध्यान रहे कि , बर्फ को सीधे स्किन पर नहीं लगाना है. बर्फ की सिकाई से आपको छालों के दर्द में काफी आराम मिलेगा.

एलोवेरा जेल लगा सकते हैं:

अगर आपको पैरों में जलन या गर्माहट महसूस हो रही है, तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते है. यह स्किन को ठंडक देने में मदद करता है और इसको लगाने से जलन में भी राहत मिलती है. अगर आपके पैरों का घाव बहुत ही बढ़ गया है, तो डॉ. की सलाह के बिना कुछ भी यूज़ न करें. इससे संक्रमित घाव और भी ज्यादा फैल सकता है.

छाले को बिल्कुल भी न फोड़े:

अगर आपने पैर में अभी छाला आना शुरू ही हुआ है और आपको परेशानी नहीं दे रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी खूद से नहीं फोड़े.  इससे पैरों में घाव बन सकता है. छाले के ऊपर मौजूद स्किन अंदर की स्किन को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है. इसे साफ और सूखा रखें और जरूरत पड़ने पर बैंडेज से कवर करें.

परेशानी बढ़ने पर डॉक्टर को दिखाएं:

अगर आपके पैरों का घाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो डॉक्टर को दिखा कर इसका ट्रीटमेंट करवाए. छाले के आसपास ज्यादा लालिमा, सूजन, गर्माहट, पस या लगातार बढ़ता दर्द दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

नए जूते पहनते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • नए फुटवियर को पहली बार पहनकर सीधे पूरे दिन के लिए बाहर न निकलें. शुरुआत में इन्हें थोड़ी देर पहनें, ताकि पैर और जूते दोनों एक-दूसरे के अनुसार एडजस्ट हो सकें.
  • जूते पहनने से पहले एड़ी या उन हिस्सों पर पेट्रोलियम जेली लगा सकते हैं, जहां सबसे ज्यादा रगड़ लगती है. इससे Friction कम करने में मदद मिल सकती है.
  • अगर आप बंद जूते पहन रहे हैं, तो सही साइज के आरामदायक मोजे पहनें. इससे स्किन और जूते के बीच सीधा Friction कम होता है.
  • जहां पहले से छाले पड़ने की आशंका रहती है, वहां फुटवियर पहनने से पहले बैंडेज या ब्लिस्टर पैड का यूज़ किया जा सकता है. इससे स्किन पर सीधी रगड़ कम होगी और आपके पैर में छाला भी नहीं होगा.

अगर जूते की किसी सिलाई या किनारे से पैर की उंगलियों या एड़ी पर लगातार दर्द हो रहा है, तो उस हिस्से को नजरअंदाज न करें. जरूरत पड़ने पर जूते के अंदर सॉफ्ट पैड या कुशन का यूज़ करें.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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