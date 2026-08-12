नए फुटवियर पहनने से पैरों में हो गए छाले? अपनाएं ये आसान टिप्स

नए फुटवियर पहनने का शौक तो सभी को होता है, लेकिन कई बार यही शौक बाद में परेशानी बन जाता है. नए जूते या चप्पल पहनने के पहले ही दिन पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है. अगर आप लगातार कई दिनों तक ऐसे फुटवियर पहनते हैं, तो पैरों की स्किन पर घाव भी हो सकते हैं. नए फुटवियर से छाले इसलिए पड़ते हैं, क्योंकि कई बार वे पैरों में सही से फिट नहीं होते या उनका मटेरियल काफी सख्त होता है. ऐसे में कुछ आसान उपायों से आप इस परेशानी से राहत पा सकते हैं.
नए फुटवियर की वजह से अगर पैरों में छालें पड़ गए है, तो आप उन्हें पहनना आज ही छोड़ दें, जब तक आपके पैर ठीक न हो जाएं. अगर स्किन पर हल्की जलन होती है, तो आप वहां पर नारियल का तेल लगा सकते है. इससे स्किन को अंदर तक नमी मिलती है और ड्राइनेस कम होती है. हालांकि, अगर छाला खुल गया है या घाव बन चुका है, तो किसी भी घरेलू चीज को लगाने से पहले सावधानी बरतें और डॉक्टर से सलाह लें.
छाले वाली जगह पर दर्द या सूजन है, तो साफ कपड़े में बर्फ लपेटकर कुछ मिनट के लिए हल्की सिकाई करें. इससे सूजन कम करने में मदद मिलती है, लेकिन ध्यान रहे कि , बर्फ को सीधे स्किन पर नहीं लगाना है. बर्फ की सिकाई से आपको छालों के दर्द में काफी आराम मिलेगा.
अगर आपको पैरों में जलन या गर्माहट महसूस हो रही है, तो आप एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते है. यह स्किन को ठंडक देने में मदद करता है और इसको लगाने से जलन में भी राहत मिलती है. अगर आपके पैरों का घाव बहुत ही बढ़ गया है, तो डॉ. की सलाह के बिना कुछ भी यूज़ न करें. इससे संक्रमित घाव और भी ज्यादा फैल सकता है.
अगर आपने पैर में अभी छाला आना शुरू ही हुआ है और आपको परेशानी नहीं दे रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी खूद से नहीं फोड़े. इससे पैरों में घाव बन सकता है. छाले के ऊपर मौजूद स्किन अंदर की स्किन को इन्फेक्शन से बचाने में मदद करती है. इसे साफ और सूखा रखें और जरूरत पड़ने पर बैंडेज से कवर करें.
अगर आपके पैरों का घाव बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, तो डॉक्टर को दिखा कर इसका ट्रीटमेंट करवाए. छाले के आसपास ज्यादा लालिमा, सूजन, गर्माहट, पस या लगातार बढ़ता दर्द दिखाई दे, तो इसे नजरअंदाज न करें. ऐसी स्थिति में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.
अगर जूते की किसी सिलाई या किनारे से पैर की उंगलियों या एड़ी पर लगातार दर्द हो रहा है, तो उस हिस्से को नजरअंदाज न करें. जरूरत पड़ने पर जूते के अंदर सॉफ्ट पैड या कुशन का यूज़ करें.