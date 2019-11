ट्विटर पर इस समय एक नए तरह के पिज्‍जा (Pizza) को लेकर बात हो रही है. अगर आप भी पिज्‍जा खाने के शौकीन हैं तो इस बहस में शामिल हो सकते हैं. पर पहले ये तो जान लीजिए कि ये पिज्‍जा आखिर है कैसा.

दरअसल, ये है गुलाब जामुन पिज्‍जा (Gulab Jamun Pizza). बिल्‍कुल सही पढ़ा आपने. ऐसा पिज्‍जा जो गुलाब जामुन से बना है. जिसकी हर स्‍लाइस पर गुलाब जामुन दिखता है.

ये पिज्‍जा तब चर्चा में आया जब एक पाकिस्‍तानी न्‍यूज प्‍लेटफॉर्म, नया दौर मीडिया ने इस पिज्‍जा की तस्‍वीरें शेयर कीं. इसके बाद ये तेजी से वायरल हो गईं. इस ट्वीट में नया दौर मीडिया ने जो फोटो शेयर की, उसमें पिज्‍जा के ऊपर गुलाब जामुन दिख रहा था. यही नहीं पिज्‍जा स्‍लाइस पर ड्राई फ्रूट भी थे.

देखें ट्वीट-

इस फोटो के वायरल होते ही लोगों में इस अनोखे तरह के पिज्‍जा और इसके स्‍वाद पर बहस छिड़ गई. लोगों ने अजीबोरगीरब कमेंट्स करने शुरू कर दिए.

देखें-

The world better end soon if this is happening. https://t.co/1PAY82fyJu pic.twitter.com/a3PHpGfO9H

— TeJaL (@Federista93) November 9, 2019