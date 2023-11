Hindi Lifestyle

Guru Nanak Jayanti 2023 Quotes Wishes Sms Whatsapp Status How To Wish On Guru Parv Significance And Importance

Happy Gurupurab 2023: 27 नवंबर को मनाई जाएगी गुरु नानक जयंती, इन संदेशों से दें अपनों को बधाई

Guru Nanak Jayanti 2023: गुरुपर्व पर अपने प्रियजनों को शुभकामनाएं देने के लिए शुभकामनाएं, फोटो, कोट्स, SMS, वॉट्सऐप मैसेज और फेसबुक स्टेटस देखें.

Happy Guru Nanak Jayanti: गुरु नानक जयंती का शुभ त्योहार, जिसे गुरुपर्व के नाम से भी जाना जाता है, आ गया है. इस साल 2023 में, गुरु नानक जयंती सोमवार, 27 नवंबर को है. यह दिन सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती का प्रतीक है. इस साल गुरु नानक देव जी की 554वीं जयंती है. उनका जन्म हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के पंद्रहवें चंद्र दिवस पर हुआ था. ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, यह आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में पड़ता है. यदि आप पवित्र दिन मना रहे हैं, तो हमने कुछ शुभकामनाएं दी हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया पर अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर सकते हैं.

Guru Nanak Jayanti (Gurpurab) 2023 पर भेजें संदेश और लगाएं स्टेटस:

गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आपको प्रबुद्ध करें और आप जो चाहें वह प्राप्त करें. गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएंं.

May Guru Nanak Dev Ji’s spiritual teachings enlighten you, and may you obtain whatever you wish for. Happy Guru Nanak Jayanti.

हमेशा याद रखें कि गुरु नानक देव जी हमारे दिलों में रहते हैं. गुरुजी की देखभाल के आनंद में रहें. गुरुपर्व की शुभकामनाएंं.

Always remember that Guru Nanak Dev Ji lives in our hearts. Do live in the bliss of Guruji’s care. Happy Gurpurab!

“जिसको स्वयं पर विश्वास नहीं है वह कभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता.” – गुरु नानक देव जी.

“He who has no faith in himself can never have faith in God.” – Guru Nanak Dev Ji.

नानक नाम जहाज है,

चढ़े सो उतरे पार.

तू ही मेरा राखिया,

तू ही सिरजनहार.

गुरु पूरब की शुभकामनाएं!

तेरे हैं गुरुवर का, हमेशा हाथ सिर पर

हरदम वो साथ हैं हमारे

मेरे सारे बिगड़े काम बनाएंगे

गुरु पर्व की लख लख बधाईयां

वाहे गुरु का आशीष बना रहे सदा

बस यही कामना है हमारी

सभी घरों में बनी रहे सदा खुशहाली

Happy Guru Nanak Jayanti 2023

गुरु नानक देव जी आपको अपने सभी सपनों को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करें, आपको शांति का आशीर्वाद दें और आपको शाश्वत खुशी और आनंद प्रदान करें. गुरुपर्व की शुभकामनाएंं.

May Guru Nanak Dev Ji encourage you to achieve all your dreams, bless you with peace and shower you with eternal happiness and joy. Happy Gurpurab!

मैं प्रार्थना करता हूं कि खुशियां और आशीर्वाद हमेशा आपके आसपास रहें क्योंकि हम सभी अपने प्यारे गुरु नानक देव जी और सिख धर्म के स्मरणोत्सव को याद करने के लिए एक साथ आते हैं. गुरुपर्व की शुभकामनाएंं.

I pray that happiness and blessings always surround you as we all get together to remember our beloved Guru Nanak Dev Ji and the commemoration of Sikhism. Happy Gurpurab.

इस जग की माया से छूट जाए मोह मेरा

वाहे गुरु कर दो ऐसी महर कि बस जुबां पर नाम हो हमेशा तेरा

गुरुनानक जयंती की हार्दिक बधाई!

सतगुरु सबके काज सवारें,

हम सभी के आप रखवारे

सतनाम वाहे गुरु,

वाहे गुरु जी दा खालसा,

वाहे गुरु जी दी फतेह

हैप्पी गुरु पूरब 2023

खुशियां और आपका जन्म-जन्म का साथ हो

हर किसी की जुबान पर हंसी की बात हो,

जीवन में कभी कोई मुसीबत आए भी

तो आपके सर पर गुरु नानक का हाथ हो।

गुरु पर्व की शुभकामनाएं !!

