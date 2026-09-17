जिम जाने से पहले क्या और कब खाना चाहिए? नाश्ते से लेकर डिनर तक जानें सही टाइमिंग

जिम करने से हमारी बॉडी फिट और एक्टिव रहती है. जिम में एक्सरसाइज करने से सिर्फ वेट लॉस ही नहीं होता, बल्कि सही एक्सरसाइज और डाइट की मदद से वेट गेन भी किया जा सकता है. इसी के अनुसार डाइट प्लान तय किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है कि इस डाइट को किस समय लेना चाहिए, ताकि शरीर को इसका पूरा फायदा मिल सके?

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फिट रहने के लिए सिर्फ जिम जाना ही जरूरी नहीं है. इसके लिए सही डाइट और खाने की टाइमिंग भी मायने रखती है (AI PHOTO)

क्या आप भी फिट रहने के लिए जिम जाते हैं और घंटों पसीना बहाते हैं? अगर हां, तो आपको अपनी डाइट के साथ-साथ खाने की टाइमिंग का भी ध्यान रखना चाहिए. गलत समय पर खाना खाने से आपकी एक्सरसाइज और फिटनेस रूटीन प्रभावित हो सकता है. कुछ लोग सुबह उठते ही नाश्ता कर लेते हैं और इसके तुरंत बाद जिम चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं. दरअसल, खाना खाने और वर्कआउट के बीच सही गैप रखना जरूरी होता है. इसी तरह एक्सरसाइज के बाद भी सही समय पर खाना लेना जरूरी है, ताकि शरीर को जरूरी पोषण मिल सके और रिकवरी बेहतर तरीके से हो सके. अगर आपको भी नहीं पता कि जिम जाने से कितने समय पहले खाना खाना चाहिए और वर्कआउट के कितनी देर बाद मील लेनी चाहिए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि सुबह के नाश्ते से लेकर रात के डिनर तक किस समय क्या खाना बेहतर हो सकता है और जिम के आसपास मील की सही टाइमिंग कैसे रखी जा सकती है.

कितने टाइम पहले करें नाश्ता

जिम जाने से पहले नाश्ता करना जरूरी हो सकता है. अगर आप खाली पेट जिम जाते हैं या फिर वर्कआउट करते हैं, तो कुछ लोगों को कमजोरी या चक्कर जैसी समस्या महसूस हो सकती है. सुबह के नाश्ते में हल्का और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना सही रहेगा. जिम जाने के करीब 1 से 2 घंटे पहले नाश्ता कर लेना बेहतर हो सकता है, ताकि शरीर को एनर्जी मिल सके और खाना पचने के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाए. नाश्ते से मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देने में मदद करते हैं और मसल्स के लिए ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं. हालांकि, हर व्यक्ति की जरूरत और पाचन क्षमता अलग होती है. इसलिए नाश्ता करने के तुरंत बाद जिम में वर्कआउट करने से बचना चाहिए.

जिम से कितने घंटे बाद करें लंच

मसल्स की रिकवरी और बॉडी को एनर्जी देने के लिए खाना बहुत जरूरी होता है. अगर आप वर्कआउट के तुरंत बाद लंच करेंगे, तो कुछ लोगों को डाइजेशन में परेशानी हो सकती है. इसलिए वर्कआउट के बाद अपनी भूख और मील के प्रकार के अनुसार थोड़ा गैप रखना बेहतर रहता है. अगर आपने वर्कआउट से पहले पर्याप्त खाना खाया है, तो तुरंत भारी मील लेने की जरूरत नहीं होती. वहीं, वर्कआउट के बाद ज्यादा देर तक खाना टालना भी सही नहीं है. अपनी डाइट में हमेशा हेल्दी और संतुलित खाना शामिल करें, ताकि बॉडी को जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन मिल सके. वर्कआउट के बाद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर संतुलित मील लेना मसल्स रिकवरी और एनर्जी के लिए फायदेमंद हो सकता है.

कितने टाइम बाद करें डिनर

कुछ लोग शाम के समय जिम जाते हैं. ऐसे में वर्कआउट करने के बाद बहुत तेज भूख लग सकती है और कुछ लोग सीधे खाना खा लेते हैं. लेकिन डिनर को लेकर ऐसा कोई तय नियम नहीं है कि हर व्यक्ति को 30 मिनट से 2 घंटे बाद ही खाना चाहिए. अगर वर्कआउट के बाद भूख लगी है, तो शरीर की जरूरत के अनुसार खाना खाया जा सकता है. हालांकि, बहुत भारी खाना खाने के तुरंत बाद लेटने से बचना चाहिए. डिनर में हल्का और संतुलित खाना लें, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जरूरी पोषक तत्व शामिल हों. अगर वर्कआउट के तुरंत बाद बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो आप हल्का स्नैक या ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे फल, दही या प्रोटीन युक्त विकल्प. फिट रहने के लिए सिर्फ जिम जाना ही जरूरी नहीं है. इसके लिए सही डाइट और खाने की टाइमिंग भी मायने रखती है. अगर आपको अपनी डाइट या वर्कआउट के अनुसार सही मील टाइमिंग तय करने में परेशानी होती है, तो किसी योग्य डाइटीशियन या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं.