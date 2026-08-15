जिम जानें वाले लोग अपनी डाइट में शामिल करें ये 5 तरह के स्प्राउट्स, शरीर को मिलेगी मजबूती

Sprouts Diet: अगर आप जिम जाते हैं, तो आप 5 तरह के स्प्राउट्स को खाना चाहिए. आइए आज आपको बताते हैं.

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Sprouts Diet: आजकल फिटनेस को लेकर लोगों में काफी जागरूकता काफी ज्यादा बढ़ी है और लोग तेजी से इसको फॉलो करते हैं. जिम जाने वाले लोग अपनी एक्सरसाइज के साथ-साथ डाइट पर भी काफी ज्यादा खास ध्यान देते हैं. मसल्स बनाने, शरीर को मजबूत रखने और वर्कआउट के बाद रिकवरी के लिए प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर लेना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है इसलिए आपको खास चीजों का सेवन करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. ऐसे में स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज और दालें डाइट का हिस्सा आपको जरूर बना लेना चाहिए. अगर आप भी अपनी फिटनेस को कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल कर सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

जिम जानें वाले लोगों को अपनी डाइट में 5 तरह के स्प्राउट्स शामिल करना चाहिए

1. मूंग स्प्राउट्स

अगर आप अपनी हेल्थ को फिट रखना चाहते हैं और अगर आप जिम जाते हैं, तो आप मूंग स्प्राउट्स को रोजाना बनाकर खा सकते हैं, ये खाने में बड़ा ही टेस्टी होता है. इसको खाने के बाद आपको बड़ा ही मजा आने वाला है. इन्हें हेल्दी ब्रेकफास्ट या स्नैक के तौर पर खाया जा सकता है.

2. मसूर स्प्राउट्स

आप अपनी डाइट में मसूर स्प्राउट्स को भी शामिल कर सकते हैं. मसूर स्प्राउट्स में प्रोटीन, फाइबर, आयरन और फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपकी हेल्थ को बनाएं रखने में मददगार साबित होता है. आपको वर्कआउट के बाद जरूर इसको सेवन करना चाहिए.

3. चना स्प्राउट्स

आप अपनी डाइट में चना स्प्राउट्स को भी शामिल कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें प्रोटीन और फाइबर के साथ आयरन, फोलेट और अन्य पोषक तत्व मिलते हैं, जो आपके सेहत को फिट रखने का काम करता है

4. मूंगफली के स्प्राउट्स

आप अपनी डाइट में मूंगफली के स्प्राउट्स को भी शामिल कर सकते हैं. ये हेल्दी चीजें आपकी सेहत को फिट रखने का काम करती है और साथ ही साथ आपकी हेल्थ को भी फिट रखती है. मूंगफली में कैलोरी भी अधिक होती है, इसलिए इसे अपनी कुल कैलोरी जरूरत के अनुसार ही आपको लेना चाहिए.

5. अल्फाल्फा स्प्राउट्स

अल्फाल्फा स्प्राउट्स को भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप रोजाना एक ही तरह की दाल या सलाद को खा-खाकर बोर हो गए हैं, तो आपको रोजाना इसका सेवन कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.