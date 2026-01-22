Hindi Lifestyle

Gynaecologist Reveals 10 Weird Signs You Are Losing Fat Better Sleep To Frequent Urination Fat Loss Ke Lakshan

मेहनत के बाद भी स्केल पर नहीं घट रहा है वजन? गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा-अगर दिख रहे हैं ये 10 लक्षण तो समझिए अंदर से फैट हो रहा है कम

कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्केल पर वजह कम होता दिखाई नहीं देता है, ऐसे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि क्या वाकई में फैट घट रहा है?

Weird Signs of Fat Loss : कुछ परेशानियां ऐसी है जो मानों हर दूसरे इंसान के लिए समस्या बनती जा रही हैं, जिनमें से एक है बढ़ता वजन. इससे चाहे लड़का हो या लड़की, बूढ़ा हो या जवान हर कोई बढ़ते फैट से परेशान है. इसके चलते कितनी बार हम अपनी फेवरेट ड्रेस तक नहीं पहन पाते हैं, इतना ही नहीं कई बार तो फोटोज तक खिंचवाने का मन नहीं करता है. ये देखने में भी काफी भद्दा लगता है.

मोटापे के कारण कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में हम में से कई लोग डाइट को फॉलो करने लगते हैं तो कुछ जिम में घंटो एक्सरसाइज कर पसीना बहाते हैं. हालांकि इतनी मेहनत के बाद भी कई बार स्केल पर वजन घटते नहीं दिखता है. ऐसे में हम निराश हो जाते हैं कि इतनी मेहनत के बाद भी वजन तो कम ही नहीं हो रहा है. हालांकि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है. कई बार स्केल पर वजन कम नहीं दिखाता है, लेकिन असल में फैट बर्न हो रहा होता है. इस बारे में हाल ही में गायनेकोलॉजिस्ट डॉ. मल्लिका सुर्वे ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है.

डॉ. मल्लिका ने बताया कि वजन कम होने का सफर हमेशा स्केल पर नंबर घटने या आईने में पतला दिखने से शुरू नहीं होता है. कई बार ये बदलाव इतने छोटे हैं कि आप उन्हें नोटिस नहीं करते, लेकिन ये बदलाव बताते हैं कि आपका शरीर सच में फैट बर्न कर रहा है. गायनेकोलॉजिस्ट ने ऐसे 10 लक्षण बताएं हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि क्या वाकई वेट लॉस हो रहा है. ये संकेत बॉडी के फिजियोलॉजिकल बदलावों से आते हैं और ज्यादातर लोग इन्हें इग्नोर कर देते हैं. आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में.

1. ज्यादा पेशाब आना-

कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हमें नॉर्मल दिनों से ज्यादा बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है अगर आपको ये लक्षण दिख रहा है तो समझ लीजिए वेट लॉस हो रहा है. ये फैट कम होने का सबसे पहला और आम संकेत है. अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता होगा. डॉ. सुर्वे बताती हैं कि जब आप हेल्दी बनने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा पानी पीते हैं. साथ ही बॉडी का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पुराना वेस्ट और एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है. फैट ब्रेकडाउन से भी पानी बनता है जो यूरिन के जरिए निकलता है, तो अगर आपको ज्यादा पेशाब आ रहा है तो अच्छी बात है.

2. ठंड ज्यादा लगना-

वैसे तो सर्दियों में ठंड लगना आम है, लेकिन अगर आपको पहले से ज्यादा ठंड महसूस हो रही है तो समझ लीजिए मेहनत काम आ रही है. ये फैट कम होने का साफ संकेत है. फैट बॉडी का इंसुलेशन होता है, जब फैट घटता है खासकर हाथ-पैर और बॉडी के आसपास तो गर्मी कम बचती है, ऐसे में आप ठंड महसूस करने लगते हैं. ठंड से बचने के लिए स्वेटर ज्यादा पहनने लगते हैं. ये रैंडम नहीं, बल्कि फैट लॉस का रियल रिजल्ट है

3. पसीने की बदबू बदल जाना-

ये संकेत आपको सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर पसीना आने पर अब पहले जैसी बदबू नहीं आती या कुछ अलग लगती है तो खुश हो जाएं. जब बॉडी फैट को एनर्जी के लिए बर्न करती है तो मेटाबॉलिक प्रोसेस बदल जाता है. ये बदलाव बॉडी ऑडर में थोड़ा फर्क ला देता है. ऐसे में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है बस बॉडी अब स्टोर फैट को फ्यूल की तरह यूज कर रही है.

4. अचानक एनर्जी बढ़ना-

कई बार ऐसा फील होता है कि आप अचानक अपने अंदर ज्यादा एनर्जी फील करने लगते हैं, जैसे कभी-कभी अचानक पूरे घर की सफाई करने का मन हो जाता है या बहुत एनर्जेटिक फील होता है, ये सब फैट लॉस के चलते होता है. दरअसल में फैट लॉस से इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है. ब्लड शुगर स्टेबल रहता है, इसके चलते एनर्जी लेवल ऊपर-नीचे होता है लेकिन ओवरऑल ज्यादा अच्छा महसूस होता है. मेटाबॉलिज्म तेज होने से बॉडी ज्यादा एक्टिव हो जाती है.

5. जॉ लाइन शार्प दिखना-

हर कोई चाहता है कि उसकी जॉ लाइन शार्प दिखे, ऐसे में अगर मेहनत के बाद आपको ये बदलाव दिखने लगता है तो समझ लीजिए फैट लॉस हो रहा है. फैट बर्न होने पर चेहरा पतला और जॉलाइन ज्यादा शार्प नजर आने लगती है. कई लोग सोचते हैं कि च्यूइंग गम या फेस एक्सरसाइज से ऐसा होता है, लेकिन असली वजह ये है कि चेहरे का फैट सबसे पहले कम होता है. ओवरऑल फैट घटने से गाल पतले होते हैं, चीकबोन्स और जबड़े की लाइन साफ नजर आने लगती है.

6. बेहतर नींद आना –

जैसे अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद जरूरी होती है, वैसे ही वेट लॉस के लिए भी बेहतर नींद जरूरी है. ऐसे में अगर आपको झट से नींद आ जाती है या बेहतर नींद आने लगी है तो समझ लें कि शरीर में अच्छे बदलाव हो रहे हैं और वेट लॉस हो रहा है. फैट लॉस का ये सबसे अच्छा फायदा है. बॉडी हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है. बॉडी रिकवर होने लगती है, सोना आसान हो जाता है और सुबह ताजगी महसूस होती है.

7. अच्छा रहता है मूड-

कई बार हमें मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन अगर अब आपको हमेशा अच्छा लगता है और मूड ठीक रहता है तो समझ लीजिए वेट लॉस हो रहा है. फैट बर्न होने पर मूड बहुत अच्छा रहने लगता है साथ ही साथ स्टेबल हो जाता है. फैट कम होने से हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं. इतना ही नहीं इमोशनल हेल्थ भी सुधरती है, आप ज्यादा पॉजिटिव, खुश और कॉन्फिडेंट फील करते हैं.

8. नसों का ज्यादा दिखाई देना-

कई बार आपने देखा होगा कि अचानक हमारे हाथ की नसें ज्यादा दिखने लगती हैं, लेकिन अगर बिना फ्लेक्स किए भी हाथों या पैरों में नसें साफ दिखने लगी हैं तो समझ लीजिए ये अच्छा साइन है. ये सबक्यूटेनियस फैट (त्वचा के नीचे की लेयर) कम होने से होता है. फैट की पतली लेयर होने से नसें और मसल्स ज्यादा प्रॉमिनेंट दिखते हैं. ये बॉडीबिल्डर्स में आम है, लेकिन नॉर्मल लोग भी नोटिस करते हैं.

9. भूख के पैटर्न में बदलाव-

कई बार आपने नोटिस किया होगा कि अचानक भूख का पैटर्न बदल जाता है, कभी ज्यादा भूख लगती है तो कभी कम, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये फैट बर्निंग का संकेत है. ये हार्मोन्स के एडजस्ट होने से होता है. बॉडी नए मेटाबॉलिक स्टेट में आ रही है. ऐसे में समय के साथ भूख ज्यादा कंट्रोल में आ जाती है.

10. कपड़े ढ़ीले लगने लगना-

वैसे तो हम इससे अंदाजा लगा लेते हैं कि अगर कपड़े ढ़ीले हो रहे हैं तो मतलब वेट लॉस हो रहा है. ये सबसे क्लियर संकेत है कि फैट कम हो रहा है. फैट वॉल्यूम में ज्यादा जगह घेरता है, इसलिए फैट घटने से बॉडी शेप बदलती है, कपड़े लूज पड़ जाते हैं. फैट लॉस सिर्फ वजन कम करना नहीं है, ये बॉडी के अंदरूनी बदलाव है.

