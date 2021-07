Hair Care Tips: आजकल बाल झड़ने की समस्या बहुत बढ़ गई है. कई लोग अपने हेयर केयर रूटीन को फॉलो करते है फिर भी उन्हें बाल झड़ने की समस्या का सामना करना पड़ता है. बाल झड़ने की परेशानी बढ़ने पर लोग डॉक्‍टर के पास जाते हैं और सही न्‍यूट्रिशन लेने पर भी बाल झड़ना बंद नहीं होते. ऐसे में आपको अपने शैंपू करने की विधि में बदलाव करने की जरूरत है.Also Read - Saunf Face Pack: सौंफ से बनाएं ये फेस पैक, मिलेगी ग्लोइंग और बेदाग Skin

किस तरह करें बालों को शैंपू

ज्यादातर लोग शैंपू लगाने के वक्त सीधा बालों में शैंपू लगा देते हैं. ऐसा करने से बचना चाहिए. सबसे पहले एक मग में पानी लें और उसमें एक ढक्‍कन शैंपू डाल दें. उसमें अच्छी तरह मिल जाने पर शैंपू को बालों और स्‍कैल्‍प पर लगाएं और फोम बनाएं. ऐसा करने से बालों पर शैंपू बालों पर चिपकेगा नहीं और बालों को नुकसान नहीं पहुचाएंगा. बालों को साफ करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि बालों को रगड़-रगड़कर साफ ना करें. इससे बाल कमजोर हो जाते हैं.

किस तरह करें कंडीशनर का यूज

शैंपू करने के बाद बालों को कंडीशनर जरूर करें. इसके लिए आप अच्छे कंडीशनर का यूज करें. कंडीशनर को शैंपू की तरह स्‍कैल्‍प पर नहीं, बालों की लंबाई में लगाए. कंडीशनर का यूज सिर की त्‍वचा पर नहीं बल्‍की बालों को नरिश करने के लिए किया जाता है. कंडीशनर को बालों पर सिर्फ 2 मिनट लगाकर रखें और बाद में अच्छी तरह से धो लें.

रोज शैंपू करने से बचें

कुछ लोगों की यह आदत होती है कि वह रोज शैंपू करते हैं. ऐसा करने से बालों का नेचुरल ऑयल खत्‍म हो जाता और बाल ड्राई होकर झड़ने लगते हैं. अगर डेली शैंपू करना बहुत जरूरी है तो रात में सोने से पहले बालों में थोड़ा ऑयलिंग कर लें. दूसरे दिन शैंपू कर लें. इससे बाल कम झड़ेगें.

सही शैंपू का चुनाव है जरूरी

कई लोग गलत शैंपू का चुनाव करते हैं, जिससे उन्हें बाल झड़ने की समस्या होने लगती है. गलत शैंपू के इस्तेमाल से आपके बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं. इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप सही शैंपू का चुनाव करें. अगर आपके बाल ऑयली हैं तो ऑयली हेयर केयर प्रोडक्‍ट ही यूज करें और अगर आपके बाल ड्राई है तो ड्राई हेयर केयर प्रोडक्‍ट यूज करें.

सल्फेट फ्री शैंपू का करें यूज

अक्सर मार्केट में मिलने वाले आम शैंपू में बहुत अधिक मात्रा में सल्फेट होता है. यह शैंपू बालों को बहुत नुकसान पहुंचाता है. सल्फेट फ्री शैंपू माइल्‍ड होते हैं और बालों को कोमल और मुलायम रखने में मदद करते है.

हर्बल शैंपू का करें यूज

बालों के लिए सबसे अच्छा होता है हर्बल और आयुर्वेदिक शैंपू का इस्तेमाल करना. ऐसे शैंपू में हानिकारक केमिकल्स नहीं होते. यह बालों को जड़ों से मजबूत बनाते हैं और इससे बाल कम झड़ते हैं.

ड्रायर के इस्तेमाल से बचें

शैंपू करने के बाद बालों को सुखाने के लिए ड्रायर का उपयोग करने से बचना चाहिए. बालों को खुद ही सूखने दें. बार-बार ड्रायर यूज करने से बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं.

(डिस्केलमर: लेख में दी गई सलाह केवल सामान्य जानकारी है. ये एक्सपर्ट की राय नहीं है.)