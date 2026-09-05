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रीढ़ से लेकर पाचन तक, शरीर की कई परेशानियां दूर करेगा ये 1 योगासन! ऐसे करें हलासन

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, पाचन और कमर-रीढ़ से जुड़ी परेशानियां आम हो गई हैं, ऐसे में योगासन शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं. इन्हीं में से एक है हलासन, जिसे नियमित अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा जाता है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 5, 2026, 4:03 PM IST
रीढ़ से लेकर पाचन तक, शरीर की कई परेशानियां दूर करेगा ये 1 योगासन! ऐसे करें हलासन
  • हलासन को रीढ़, पेट और शरीर की मांसपेशियों के लिए फायदेमंद योगासन माना जाता है
  • इसके नियमित अभ्यास से पाचन, लचीलेपन और तनाव में मदद मिल सकती है
  • इस आसन में पैरों को सिर के पीछे जमीन की ओर ले जाने का प्रयास किया जाता है
  • गर्भवती महिलाओं और हाई BP, गर्दन या पीठ की समस्या वाले लोगों को विशेषज्ञ की सलाह के बिना इसे नहीं करना चाहिए

व्यस्त दिनचर्या और तनाव के कारण रीढ़ की हड्डी और पाचन संबंधित समस्याएं आम हो गई हैं. ऐसे में योगासन और सही खान-पान शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक बेहतर उपाय हो सकता है. योग के विभिन्न आसनों में ‘हलासन’ कई समस्याओं का एक अचूक और प्राकृतिक समाधान है. ‘हलासन’, हल शब्द से लिया गया है. हल यानी खेती के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला औजार, जैसे की हर खेत को बीज बोने के लिए तैयार करता है, ठीक उसी तरह हलासन शरीर और दिमाग को गहरी कायाकल्प के लिए तैयार करता है.

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में लाभकारी-

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आयुष मंत्रालय ने हलासन को उन्नत योगासन बताया है. उनके अनुसार, हलासन के नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में व्यापक सुधार देखने को मिलता है, यह आसन गर्दन, कंधे, पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसी के साथ ही, यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने, थायरॉयड ग्रंथि को उत्तेजित करने, पाचन में सुधार करने और तनाव व थकान को कम करने में अत्यधिक फायदेमंद होता है.

इसे नियमित रूप से करने पर त्वचा में चमक देखने को मिल सकता हैं. हलासन में शरीर का निचला हिस्सा ऊपर की ओर जाता है और पैरों को सिर के पीछे जमीन पर टिकाने की कोशिश की जाती है. इस स्थिति में शरीर का ब्लड सर्कुलेशन बदल जाता है, जो चेहरे के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह आसन दिखने में थोड़ा कठिन भले ही होता है, लेकिन इसे करना बहुत आसान होता है. यह न सिर्फ शरीर में लचीलापन बढ़ाता है, बल्कि पाचन, रीढ़ की हड्डी और तनाव जैसी कई समस्याओं में भी फायदेमंद माना जाता है, इसी के साथ ही, यह थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करने और शरीर के चक्रों को संतुलित करने के लिए जाना जाता है. सही तकनीक और सावधानी के साथ किया गया हलासन शरीर को नवजीवन और आंतरिक ऊर्जा प्रदान करता है.

शरीर में दिखेंगे बदलाव-

यह आसन करने में बेहद आसान हैं और नियमित रूप से करने पर शरीर में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे. हालांकि, गर्भवती महिलाओं, हाई ब्लड प्रेशर या गर्दन, पीठ दर्द की समस्या वाले व्यक्तियों को यह आसन करने से बचना चाहिए. शुरू करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए.(input-आईएएनएस)

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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