Happy Bhai dooj 2022 Wishes: भाई दूज का त्यौहार भाई बहनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र होता है. इस साल ये त्योहार 27 अक्टूबर को मनाया जा रहा है. ऐसे में यदि आप अपने भाई बहनों के लिए इस त्यौहार को और स्पेशल (Bhai Dooj 2022) बनाना चाहते हैं तो यहां दिए संदेश आपके बेहद काम आ सकते हैं. इन शुभकामना भरे संदेशों (wishes in hindi) को भेज कर आप इस त्योहार की रौनक बढ़ा सकते हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने भाई बहनों को कौन सी शुभकामनाएं भरे संदेश (Bhai Dooj Quotes in Hindi) भेज सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - Bhai Dooj 2022 Date and Timing: 26 या 27 अक्टूबर, जानिए इस बार कब मनेगी भाई दूज? नोट कर लें सही तारीख

बड़ी हो तो पापा की पिटाई से बचाने वाली

छोटी हो तो आपके पीछे छुपने वाली

सब रिश्तों में भाई बहन का रिश्ता अजीज़ होता है

दिल के बहुत करीब होता है।

Happy Bhai Dooj 2022

सूरज की किरणें, खुशियों की बहार,

चांद की चांदनी, अपनों का प्यार,

बधाई हो आपको

थाल सजा कर बैठी हूं अंगना

थाल सजा कर बैठी हूं अंगना

तू आजा अब इंतजार नहीं करना

मत डर अब तू इस दुनियां से

लड़ने खड़ी हैं तेरी बहन सबसे

Happy Bhai Dooj

दुनिया हो तेरी मुट्ठी में

हर तमन्ना हो तेरी पूरी

तेरी परेशानी हम तक रहें

तुझे मिले खुशियां सारी

Happy Bhai Dooj

ईश्वर बहुत प्यारा हैं मेरा भाई

मेरी मां का दुलारा हैं भाई

न देना उसे कोई कष्ट

जहां भी हो खुशी से बीते उसका जीवन

हैप्पी भाई दूज 2022

प्रेम और विश्वास का बंधन दर्शाता यह त्योहार है

खुश रहे सदा मेरा भाई हर दिन यही दिल कहता है

भाई दूज की शुभकामनाएं!