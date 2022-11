Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Wishes Images: दोस्तों-रिश्तेदारों को इस तरह भेजें गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं

Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Wishes: इस शुभ पर्व के मौके पर अपने दोस्तों-रिश्तेदारों को भेजें गुरु नानक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भेजने के लिए आप इन शानदार मैसेज, स्टेटस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Images, Wishes, Quotes, Messages, WhatsApp And Facebook Status to Share With Friends on Gurpurab

Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Wishes: आज गुरुनानक जयंती है. सिख वर्ग के यह पर्व खास माना जाता है. आज ही के दिन गुरु नानक देव का जन्म दिवस होता है. आज के दिन सिख समुदाय के लोग गुरुवाणी कहते हैं, प्रभात फेरी निकाली जाती है. बड़े पैमाने पर लंगर कराए जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कराया जाता है. जाहिर है, इस खास पर्व के मौके पर लोग एक दूसरे को बधाई (Happy Guru Nanak Jayanti 2022 Wishes) भी देते हैं. तो आपके लिए आज के खास मौके पर लाए हैं शानदार मैसेज, स्टेटस कोट्स, वॉलपेपर, जिनके जरिए आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं (Happy Guru Nanak Jayanti 2022) भेज सकते हैं.

किसी ने पूछा तेरा घरबार कितना है

किसी ने पूछा तेरा करोबार कितना है

कसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है

कोई विरला ही पुछ दा है,

तेरा गुरु नाल प्यार कितना है..

हैप्पी गुरु पूरब.

May Waheguru bestow his blessings upon you

Best Wishes on Guru Nanak Dev Ji’s birthday.

पावन ‘गुरुवाणी’ से हरते सब अज्ञान हमारे

जय जय गुरु नानक प्यारे

गुरु नानक जयंती की बधाईयां,

मेरी गुरु नानक देव जी से कामना हे की,

आपके सारे सपने पूरे हो और आपको एक सुखद जीवन मिले,

गुरु नानक देव जी आप पर हमेशा कृपा बनाये रखे.

Happy Guru Nanak Jayanti 2022: हो लाख-लाख बधाई आपको

गुरु नानक का आशीर्वाद मिले आपको

ख़ुशी का जीवन से रिश्ता हो ऐसा

दीये का बाती संग रिश्ता जैसा

हैप्पी गुरु नानक जयंती