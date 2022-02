Happy Hug Day 2022 Wishes, Quotes, messages and images: 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे (Valentine Day) मनाया जाता है. लेकिन उससे पहले 12 फरवरी और 13 फरवरी भी कपल्स के लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण दिनों में से एक होते हैं. जी हां, 12 फरवरी को हग डे (Hug Day) और 13 फरवरी को किस डे (Kiss Day) मनाया जाता है. हम बात कर रहे हैं हग डे की. बता दें कि यदि आप हग डे के दिन अपने पार्टनर को स्पेशल मैसेज कोई खास संदेश भेजना (happy hug day quotes) चाहते हैं तो इस लेख में दिए गए कुछ संदेश (happy hug day date) आपके बेहद काम आ सकते हैं. जानते हैं इनके बारे में…Also Read - Valentine Day 2022 से पहले झारखंड में अजीबोगरीब वारदात-24 घंटे में तीन प्रेमी जोड़ों की मौत, फैली सनसनी

उन्हें गले लगा कर कुछ ऐसा एहसास हुआ,

मानों इस दिल को उनके दिल से फिर से प्यार हुआ.

– Hug Day 2022 Also Read - Valentine day 2022: वैलेंटाइन डे के दिन दिखना है खास तो अभी से अपनाएं ये ब्यूटी टिप्स

तेरा चेहरा इतना हसीन है,

कि तुझे देख मैं सब कुछ भूल जाती हूं,

और तेरी बाहों में आकर,

मैं खुशी से फूल जाती हूं.

– Hug Day 2022 Also Read - Valentine Day 2022: किसिंग सीन से शुरू हुआ था दीपिका और रणवीर सिंह का प्यार, 6 साल के रिलेशनशिप के बाद की शादी

यूं ना सता मेरे इस दिल को,

ना तड़पा मेरी इन बाहों को,

क्या होगा अपने प्यार को छुपाने से,

मेरे सीने से लगा लें तेरी इन बाहों को.

– Hug Day 2022

मेरे दिल में कोई चाहत अधूरी ना रहे,

आ तुझे गले लगा लूं हमारे बीच कोई दूरी ना रहे.

– Hug Day 2022

तेरे पास रहना ख्वाहिश है मेरी,

तुझे गले लगाना चाहत है मेरी,

ना जाना कभी दूर मुझसे,

रब से जो मांगा है तू वो इबादत है मेरी.

– Happy Hug Day 2022

Please hug me tight

So that nobody

Can take you from me

– Hug day 2022