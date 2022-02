Happy Kiss Day 2022 Wishes, Quotes and Messages: वेलेंटाइन वीक में 1 दिन किस डे (Kiss Day) भी आता है. यह दिन भी कपल्स (Couple Things) के लिए बेहद ही खास होता है. इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए कपल्स एक दूसरे में खो जाते हैं और एक दूसरे को प्यार भरी किस देकर स्पेशल फील कराते हैं. लेकिन यदि आप इस दिन को अल्फाजों में बयां करना चाहते हैं तो यहां दिए कुछ संदेश (kiss day Quotes) आपके बेहद काम आ सकते हैं. आप अपने पार्टनर को ये मैसेजेस (kiss day Messages) भेजकर उन्हें किस डे विश कर सकते हैं.Also Read - Valentine's Week Full List 2022: रोज डे के साथ शुरू हुआ वैलेंटाइन वीक, जानिये पूरे सप्‍ताह में आएंगे कौन-कौन से दिन

बस अब तुझे ही चाहने को दिल करता है,

तेरी यादों में खो जाने को दिल करता है,

इस दिल में लग गई है तेरे इश्क की आग,

अब हर वक्त तुझे चूमने को जी करता है.

दिल में बड़ी बेकरारी सी है,

कई रात ये आंखें जगे,

जब मिल जाएं मेरे होंठ तेरे होंठ से,

तो फिर ये दिल कहीं न लगे.

As a result of With the Proper Particular person,

Typically Kissing Feels Like Therapeutic.

— Lisa McMann

आज हर एक पल खूबसूरत है

इस दिल को सिर्फ तेरी जरूरत है

अपने होंठों को छू जाने दे मेरे होंठों से

इस दिल में बस तेरी ही सूरत है

– Kiss Day 2022

तेरे होठों ने मेरे होठों को छुआ तो एहसास हुआ कि

सिर्फ पानी ही प्यास नहीं बुझाता इन होंठों की

– Kiss Day 2022

If you are ever in doubt as to whether or not

you should kiss a pretty girl,

always give her the benefit of a doubt.”

-Thomas Carlyle