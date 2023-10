Hindi Lifestyle

Happy Navratri 2023 Quotes Wishes Messages You Can Share On Whatsapp Instagram Facebook Social Media

Happy Navratri 2023: नवरात्रि पर अपनों को भेजें ये खास संदेश, दिन को बनाएं और भी खास

Happy Navratri 2023 Messages, Quotes, Status, Wishes in hindi: नवरात्रि आज से शुरू हो गए हैं. ऐसे में आप यदि इस दिन को और खास बनाना चाहते हैं तो अपनों को यहां दिए गए संदेश भेज सकते हैं.

Navratri 2023: Best Wishes, Messages And Images To Share With Your Loved Ones This Navratri

Happy Navratri 2023 Messages, Quotes, Status, Wishes in hindi: शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर यानि आज से हो रही है. ऐसे में यदि आप इस स्पेशल दिन (Navratri 2023) को और खास बनाना चाहते हैं तो अपने करीबियों को नवरात्रि की बधाई (Navratri Quotes in Hindi) देने के लिए यहां दिए भक्ति भरे संदेश भेज सकते हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप नवरात्रि के खास मौके पर अपने दोस्तों को कौन से संदेश (Wishes on Navratri) भेज सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

नवरात्रि कोट्स (Happy Navratri 2023 Messages in hindi)

हर जीव के मुक्ति का मार्ग है मां,

जग की पालनहार है मां,

सबकी भक्ति का आधार है मां,

असीम शक्ति की अवतार है मां

मां दुर्गा की शक्ति पर हमें है पूर्ण विश्वास

इस नवरात्रि आपके सारे कष्टों का होगा नाश

सारा जहान है जिसकी शरण में

नमन है उस मां के चरण में,

हम हैं मां के चरणों की धूल

आओ मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल

हैप्‍पी नवरात्रि 2023

चाँद की चांदनी, बसंत की बहार

फूलो की खुशबु, अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको,

नवरात्रि का त्यौहार !

मां की दुआओं में इतना असर हो जाए ,

कि कोरोना का कहर खत्म हो जाए।।

आपको हमारी तरफ से नवरात्रि की शुभकामना।

भक्ति का भंडार हो तुम शक्ति का संसार हो तुम

नमन है मां तेरे चरणों में मेरी मुक्ति का दरबार हो तुम

शेर पर सवार होकर,

खुशियों का वरदान लेकर,

हर घर में विराजी अंबे मां,

हम सबकी जगदंबे मां।

नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।

लक्ष्मी का हाथ हो

सरस्वती का साथ हो,

गणेश का निवास हो

और मां दुर्गा के आशीर्वाद से

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो!

लाल रंग से सज़ा मां का दरवार,

हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार,

अपने पावन कदमों से मां आए आपके द्वार,

मुबारक हो आपको नवरात्रि का ये त्यौहार !

गौर वर्ण और वृषभ सवारी,

अक्षय पुण्यों की हे अधिकारी,

शस्त्र त्रिशूल मां श्वेताम्बरी,

ऐश्वर्य प्रदायिनी जय मां महागौरी।

जगत पालनहार है मां

मुक्ति का धाम है मां,

हमारी भक्ति का आधार है मां

सबकी रक्षा की अवतार है मां,

जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी

कोई भी आरजू ना रहे अधूरी

करते हैं हाथ जोड़कर मां दुर्गा से बिनती

कि आपकी हर मनोकामना हो पूरी

