नए साल का लोगों को बेसब्री से इंतेजार रहता है. साल 2020 खत्म होने वाला है और नया साल 2021 आने को तैयार है. ऐसे में जिस तरह साल 2020 रहा है उसे देखते हुए नए साल का इंतेजार लोगों में और भी ज्यादा बढ़ गया है. लोग नए साल में नई शुरुआत करना चाहते हैं. ऐसे में आप नए साल पर अपने चाहने वालों को कुछ मजेदार शायरी भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं. हम आपके लिए कुछ शायरियां लेकर आए हैं जो नए साल के मजे को दोगुना कर देंगी. आइए देखते हैं- (Happy New Year 2021 Shayari)

– पुराना साल सबसे हो रहा है दूर पुराना साल सबसे हो रहा है दूर क्या करे यही है कुदरत का दस्तूर पुरानी यादे सोचकर उदास न हो तुम! नया साल आया है चलो 'धूम मचाले, धूम मचाले धूम!'

-इस नए साल में जो तू चाहे वो तेरा हो हरदिन खुबसूरत और राते रोशन हो कमियाबीचूमती रहे तेरे कदम हमेशा यार नया साल मुबारक हो तुझे मेरे यार

– मुबारक हो तुम्हे नववर्ष का महिना, चमको तुम जैसे फागुन का महिना, पतझर न आये तेरी जिन्दगी में, यही हैं दोस्त अपनी तम्मना

– हर साल आता है हर साल जाता है इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है नया साल मुबारक

– कुछ ख़ुशियाँ कुछ आँसू दे कर टाल गया

जीवन का इक और सुनहरा साल गया.

– ऐ जाते बरस तुझ को सौंपा ख़ुदा को

मुबारक मुबारक नया साल सब को- मोहम्मद असदुल्लाह

– ये किस ने फ़ोन पे दी साल-ए-नौ की तहनियत मुझ को

तमन्ना रक़्स करती है तख़य्युल गुनगुनाता है.