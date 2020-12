Happy New Year 2021: नया साल शुरू होने वाला है. साल की शुरुआत लोग पॉजिटिव सोच के साथ करना चाहते हैं. सबकी कामना होती है कि नया साल हर किसी के लिए शुभ रहे. उनकी हर विश पूरी हो. Also Read - ईशा गुप्ता शर्टलेस होकर अंगड़ाई लेते आईं नज़र, बेहद बोल्ड तस्वीर देखकर मचल गया दिल

चूंकि साल 2020 पूरी दुनिया के लिए संकट लेकर आया है, ऐसे में हर कोई चाहता है कि 2021 में उन्हें वो सब मिले, जिसकी उन्होंने कामना की हो.

हर किसी को कोरोना महामारी से मुक्ति मिले. अगर आप भी ऐसी ही विश के साथ नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको ये कोट्स और थॉट्स पढ़ने चाहिए और लोगों को भेजने चाहिए.

ये थॉट्स ऐसे हैं, जो किसी को भी प्रेरणा दे सकते हैं. किसी की भी सोच को पॉजिटिव बना सकते हैं. देखें ऐसे ही कोट्स और थॉट्स.

“Good resolutions are simply cheques that men draw on a bank where they have no account” – Oscar Wilde

अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केन्द्रित करो. – महात्मा बुद्ध

“This is a new year. A new beginning. And things will change” – Taylor Swift

केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दुसरो पर छिड़के तो उसकी कुछ बुँदे अवश्य ही आप पर भी पड़ती है।~ महात्मा गाँधी

“It is not in the stars to hold our destiny but in ourselves” -William Shakespeare

उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक कि लक्ष्य न प्राप्त हो जाए.- स्वामी विवेकानंद

“Celebrate endings-for they precede new beginnings” – Jonathan Huie