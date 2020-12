साल 2020 खत्म होने वाला है और नए साल का काउंटडाउन शुरू हो गया है. ऐसे में अब नए साल की खुशियां मनाने में कुछ ही दिन बाकी है. साल 2020 लोगों के लिए काफी खराब रहा, जिसे देखते हुए लोगों से उम्मीद की जा रही है कि आने वाला साल अच्छा रहेगा, और इस आने वाले साल में लोगों को कई तरह के लाभ मिलेंगे. नए साल की खुशियां मनाने के लिए आप अपने दोस्तों, परिवारजनों और रिश्तेदारों को खास मैसेज भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं. आइए देखते हैं न्यू ईयर 2021 के ये खास मैसेज- (Happy New Year 2021 Wishes) Also Read - New Year 2021: नए साल का स्वागत कैसे करेंगे लोग? ऑनलाइन खाना मंगाएंगे और....

– चारों तरफ हो खुशियां ही खुशियां,

दरवाजे पर सजाएं रंगोली की सौगात

आपकी जिंदगी में आए खुशियों की बारात

मुबारक हो आपको नव वर्ष बार-बार

– नई उम्मीदों, नई आशाओं से भरा हो यह नया साल

नई खुशियों, नई तरंगों से भरा हो यह नया साल

– दिन को रात से पहले

चाँद को सितारों से पहले

दिल को धड़कन से पहले और

आपको सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर

– सूरज सा चमकता रहें आपका जीवन

सितारों सा झिलमिलाए आपका आँगन

इन्ही दुआओं के साथ, आपको नये साल की खूब सारी शुभकामनाएं.

– इस साल आपके घर

खुशियों की धमाल हो

दौलत की ना हो कमी

आप हो जाए मालामाल

हंसते रहो हमेशा

ऐसा सबका हाल हो

नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं.

– सोचा किसी अपने से बात करें

अपने किसी को याद करें

किया जो फैसला नए साल की सुभकामनाएं देने का

दिल ने कहा क्यों न शुरुआत आपसे करे

2021 के नए साल की शुभकामनाएं!