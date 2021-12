Happy New Year 2022: साल 2022 आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं. हर कोई नए साल को लेकर काफी उत्साहित रहता है. नया साल (New Year 2022 Wishes In Hindi) आने से पहले ही लोग एक-दूसरे को बधाई देने लगते हैं. साल 2022 से उम्मीद है कि यह साल खुशियों और उमंग से भरा होगा. नए साल पर हर कोई एक-दूसरे को बधाई देता है. ऐसे में हम भी आपके लिए नए साल (New Year 2022 Whatsapp Images) के कुछ मैसेज लेकर आए हैं. इन मैसेज को भेजकर आप सामने वाले का दिल जीत सकते हैं.Also Read - Happy New Year 2022: देश-दुनिया में ऐसे हो रहा नए साल का स्वागत, जश्न में डूबे लोग

गुलों की शाख से खुशबू चुरा के लाया है,

गगन के पांव से घुंघरू चुरा के लाया है,

थिरकते कदमों से आ रहा है नया साल

जो कि तुम्हारे वास्ते खुशियां चुरा के लाया है

नये साल की हार्दिक शुभकामनाएं Also Read - New Year 2022: दिल्ली में सख्ती, सड़कों पर घूमने वाले घर भेजे गए, केजरीवाल कहा- बाहर जश्न न मनाएं लोग

दिलों की धड़कनों को जोर से धड़कने दो,

जो सोये सोये से हैं अरमान, अब भड़कने दो

खिला दो फूल तमन्नाओं को, महकने दो

उठो और देखो खुशी से झूमकर आ रहा नया साल

Happy New Year 2022 Also Read - New Year 2022: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को नव वर्ष की बधाई दी, कहा- नया साल भाईचारे को बढ़ाएगा

इस नए साल में

जो तू चाहे वो तेरा हो,

हर दिन ख़ूबसूरत और रातें रोशन हो,

कमयाबी चूमती रहे तेरे कदम हमेशा यार,

नया साल मुबारक हो तुझे मेरे यार

फिर न सिमटेगी मोहब्बत जो बिकर जाएगी,

जिन्दगी जुल्फें नहीं जो फिर से संवर जाएगी,

नए साल में थाम लो हाथ उसका जो प्यार करे तुमसे,

ये जिन्दगी ठहरेगी नहीं जो गुजर जायेगी

Happy New Year 2022

लक्ष्‍मी जी का हाथ हो,

सरस्‍वती जी का साथ हो,

गणेश जी का निवास हो,

और देवताओं के आशीर्वाद से,

आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो.

Happy New Year 2022

पहली मुलाकात में हुआ कुछ एहसास,

उनकी मोहब्बत के दो लफ्ज थे बहुत खास.

आखिरी मुलाकात में कुछ तो कहना था उनसे,

हम सोचते ही रह गए और गुजर गया साल.

Happy New Year 2022

अब के बार मिल के यूं साल-ए-नौ मनाएंगे,

रंजिशें भुला कर हम नफरतें मिटाएंगे

नया साल 2022 मुबारक