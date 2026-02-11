By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
6 ऐसे वादे जो दिल से दिल तक के कनेक्शन को बनाएंगे और मजबूत, रिश्ता कभी नहीं होगा कमजोर
वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में आज यानी 11 फरवरी को प्रेमी जोड़े प्रॉमिस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे वादे जो आपके रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगा.
इन दिनों जिधर देखो उधर प्यार की खुशबू फैली हुई है और भला हो भी क्यों न वैलेंटाइन वीक जो चल रहा है. इस प्यार के त्योहार का इंतजार प्रेमी जोड़े सालभर करते हैं. इस दौरान कई प्यार का इजहार करने और अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराने के मौके आते हैं. ये त्योहार सिर्फ गिफ्ट्स तक ही सीमिल नहीं है, बल्कि दो दिलों को आपस में जोड़ता है. प्रॉमिस डे (11 फरवरी) वैलेंटाइन वीक का वो खास दिन है जब कपल्स कुछ खास वादे कर अपने प्यार की नींव को और मजबूत करते हैं. ये वादे इस बात का एहसास दिलाते हैं कि सामने वाला आपके लिए कितना जरूरी है. ऐसे में अगर आप भी प्रॉमिस डे पर अपने प्रेमी से कुछ ऐसे वादे करना चाहते हैं जिससे आपका रिश्ता हमेशा मजबूत और मीठा बना रहे तो हम आपके लिए कुछ आइडियाज लेकर आए हैं. ये छोटे-छोटे वादे आपके रिश्ते पर बड़ा असर डालेंगे.
1. हमेशा ईमानदार रहने का वादा-
रिश्ते में सबसे जरूर होता है एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना. आज के समय में जहां चीटिंग के मामले काफी बढ़ गए हैं वहीं आप अपने पार्टनर को इस बार ईमानदारी का वादा दे. वादा करें कि आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे बात कितनी भी छोटी क्यों न हो, छोटी-छोटी बातों में सच्चाई रखने से भरोसा कभी नहीं टूटेगा है. आप उनसे बोलें कि मैं तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा, इससे उन्हें सेफ और सिक्योर फील होगा. ये वादा रिश्ते में पारदर्शिता लाता है.
2. हर मुश्किल में साथ देने का वादा-
ये वादा रिश्ते को और मजबूत बनाता है. आपने देखा होगा कि अच्छे समय में तो सब साथ देते हैं, लेकिन बुरे समय में साथ निभाना ही असली प्यार होता है. वादा करें कि चाहे कोई भी परेशानी आए नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य या कोई और मैं आपका साथ कभी नहीं छोडूंगा.
3. एक-दूसरे का सम्मान करने का वादा-
जिस रिश्ते में एक दूसरे का सम्मान नहीं होता है वो रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता है. ऐसे में प्यार में सम्मान बहुत जरूरी है. पार्टनर से वादा करें कि आप उनकी भावनाओं, राय, सपनों और फैसलों का हमेशा सम्मान करेंगे. भले ही कितना ही गुस्सा क्यों न आए कभी भी उनकी बेइज्जती नहीं करेंगे और उनकी बात को महत्व देंगे. सम्मान से रिश्ता और गहरा होता है.
4. समय देने और साथ बिताने का वादा-
आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में समय निकालना बेहद मुश्किल होता है. ऐसे में बिजी लाइफ में हम अक्सर अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है. इस प्रॉमिस डे पर अपने पार्टनर से वादा करें कि आप रोज थोड़ा-सा समय सिर्फ एक-दूसरे के लिए निकालेंगे, चाहे शाम को बातें करें, वॉक पर जाएं या साथ डिनर करें, छोटा-सा समय भी रिश्ते को ताजगी देता है
5. बेहतर सुनने और समझने का वादा-
बोलना आसान है, लेकिन सुनना मुश्किल. वादा करें कि जब वो बात करेंगे तो आप पूरा ध्यान देंगे, बीच में न टोकेंगे और उनकी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करेंगे. अच्छा लिसनर बनना रिश्ते में गहराई लाता है
6. एक-दूसरे की खुशी को प्राथमिकता देने का वादा-
इस प्रॉमिस डे वादा करें आप उनकी खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखेंगे. उनकी पसंद-नापसंद का ख्याल रखेंगे, उनके सपनों को सपोर्ट करेंगे और छोटी-छोटी खुशियां देंगे. जब दोनों एक-दूसरे की खुशी पहले रखते हैं, तो रिश्ता बहुत मजबूत हो जाता है.