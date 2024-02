Hindi Lifestyle

Happy Teddy Day 2024 Wishes Cute Quotes And Messages In Hindi For Partner On Teddy Day Kaise Manayen Teddy Day

Happy Teddy Day Wishes: टेडी डे पर अपने पार्टनर को भेजें क्यूट मैसेज, पिघल जाएगा दिल

Happy Teddy Day Wishes: आज टेडी डे है और अपने पार्टनर को खास महसूस कराने के लिए सिर्फ टेडी देना काफी नहीं है. ये क्यूट से मैसेज भेजकर उनके दिल में अपनी जगह पक्की कर लें.

लवबर्ड्स! 10 फरवरी 2024 यानी आज टेडी डे (Teddy Day 2024) है. यह वैलेंटाइन सप्ताह का चौथा दिन है. इस दिन को गर्मजोशी और उल्लास के साथ मनाने के लिए अपने खास और दिल के अजीज को प्यारा सा मैसेज जरूर भेजें. चाहे आप एक एक्सपीरिएंस रोमांटिक इंसान हों या नए प्रेमी हों, एक प्यारे से टेडी बियर को गिफ्ट में देना आपके प्यार को दिखा सकता है. लेकिन इसके साथ एक प्यारा नोट भी जरूर दें, जिस पर एक स्वीट सा मैसेज भी लिखा हो, जो आपके दिल का हाल बताए.

Trending Now

हिंदी में भेजें ये संदेश

आज-कल हम हर टेडी को देखकर मुस्कुराते हैं

कैसे बताए उन्हें,

हमें तो हर टेडी में सिर्फ

वो ही नजर आते है

हैपी टेडी डे

You may like to read

खुशी का दिन प्यारा सा दिन,

ना बनाएं टेडी के बिन

हैपी टेडी डे

जो हमारा है टेडी

उसके लिए प्यारा सा टेडी

हैपी टेडी डे

भेज रहा हूं टेडी तुम्हें प्यार से,

रखना तुम इसको सम्भाल के,

मोहबत अगर है तो भेज दो

मुझे भी एक टेडी प्यार से

हैपी टेडी डे

तुम हंसते रहो टेडी बियर की तरह,

मुस्कुराते रहो हमेशा छलकती बियर की तरह,

बस गए हो दिल में किसी डिअर की तरह

हैपी टेडी डे

आज टेडी बीयर के दिन तुम से वादा करता हूं,

हमेशा मैं तुम्हारे पास रहूंगा

कभी दुख ना दूंगा, ना कभी तंग करूंगा

हैपी टेडी डे

यादों का यह कारवां हमेशा रहेगा,

दूर होते हुए भी प्यार वही रहेगा,

माफ करना मिल नहीं पाते आपसे मगर,

यकीन रखना हर साल टेडी जरूर पहंचेगा.

हैपी टेडी डे

हजारों गम हैं इस दुनिया में

मगर तुझे देखकर सब हो जाते हैं दूर

मेरा टेडी बियर है तू

और मैं तेरा प्‍यार

हैपी टेडी डे

कुछ एहसासों के साए दिल को छू जाते हैं,

कुछ मंजर दिल में उतर जाते हैं,

बेजान गुलशन में भी फूल खिल जाते हैं,

जब जिंदगी में आप जैसे टेडी मिल जाते हैंय़

हैपी टेडी डे

मेरी मोहब्‍बत का एक ही उसूल है,

तू मुझे मिले न मिले, मगर हर हाल में कबूल है,

टेडी बीयर ही बना ले मुझे अपना,

तेरे बिना यह जीवन फिजूल है।

हैपी टेडी डे

अंग्रेजी के ये मैसेज भी हैं कमाल के

May this teddy bear remind you of my love and care, even when we’re apart. Happy Teddy Day, my love!

Hold this teddy bear close, and know that you’re always loved and cherished

Just like this teddy bear, you bring me comfort and joy. Happy Teddy Day to the sunshine of my life!

To my forever-cuddled monster, this teddy bear is a token of my affection. Happy Teddy Day!

A teddy bear is a reminder that no matter how big or small the world gets, love will always find a way to hold you tight.

Sending you the biggest, squishiest hug in the form of this teddy bear. Happy Teddy Day!

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें