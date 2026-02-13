Hindi Lifestyle

Happy Valentines Day 2026 Dating Vs Relationships Differences You Must Know About It

आप सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या रिलेशनशिप में हैं? ऐसे पहचानें दोनों के बीच अंतर

इन दिनों वैलेंटाइन वीक चल रहा है, ऐसे में अगर आप भी किसी को डेट कर रहे हैं और उसके साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो पहले डेटिंग और रिलेशनशिप में फर्क जान लें.

Dating vs Relationships: इन दिनों प्यार का हफ्ता यानी वैलेंटाइन वीक चल रहा है. ऐसे में हर कोई अपने पार्टनर को इंप्रेस करने में लगा हुआ है. हालांकि आजकल लोग अक्सर इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि वो सिर्फ डेटिंग कर रहे हैं या वो रिलेशनशिप में हैं. हम में से अधिकतर लोगों को इनके बीच का फर्क नहीं पता होता है. ऐसे में किसी को वैलेंटाइन पर प्रपोज करने से पहले दोनों के बीच अंतर जरूर जान लें.

डेटिंग की बात करें तो ये वो शुरुआती स्टेज है जहां आप किसी को जानते हैं, घूमते हैं, मजे करते हैं, लेकिन कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं देते हैं, वहीं रिलेशनशिप वो स्टेज है जहां दोनों ने एक-दूसरे को चुना है, हमेशा साथ रहने का कमिटमेंट दिया और साथ में फ्यूचर का सोच रहे हैं. डेटिंग और रिलेशनशिप के बीच अंतर जानकर आप अपनी सिचुएशन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं और गलतफहमियां दूर कर सकते हैं.

कमिटमेंट का स्तर-

जब हम किसी को डेट करते हैं तो कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होता है. आप सिर्फ साथ घूमते हैं लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे जैसी बात नहीं होती है. रिलेशनशिप में दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं कि हम एक-दूसरे के लिए एक्सक्लूसिव रहेंगे और हमेशा साथ रहेंगे.

एक्सक्लूसिविटी-

जब डेटिंग की बात आती है तो इसमें एक्सक्लूसिविटी नहीं होती है, मतलब डेटिंग में आप एक साथ कई लोगों से डेट कर सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं हैं, लेकिन रिलेशनशिप में दोनों सिर्फ एक-दूसरे को चुनते हैं कोई और आपके बीच में नहीं आ सकता है.

भावनाओं की गहराई-

डेटिंग में हम बस इसीलिए साथ होते हैं क्योंकि हमें एक दूसके के साथ अच्छा लगता है, अट्रैक्शन और हल्की-फुल्की फीलिंग्स होती हैं. रिलेशनशिप में गहरी भावनाएं, ट्रस्ट, केयर और इमोशनल बॉन्डिंग होती है.

फ्यूचर प्लानिंग-

जब हम किसी को डेट कर रहे होते हैं तो सिर्फ अगली डेट के बारे में, नई नई जगहों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तो घर, शादी, बच्चे या लंबे समय के प्लान बनाते हैं.

ट्रस्ट और ईमानदारी-

डेटिंग में ट्रस्ट बन रहा होता है लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है, रिलेशनशिप में ट्रस्ट मजबूत होता है, दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते हैं.

इंटीमेसी का लेवल-

डेटिंग में फिजिकल या इमोशनल इंटीमेसी कम होती है, वहीं रिलेशनशिप में गहरी इंटीमेसी होती है, बॉडी, माइंड और सोल का कनेक्शन.

समय बिताने का तरीका-

डेटिंग में मिलना-जुलना कैजुअल होता है, जैसे कॉफी, मूवी आदि, रिलेशनशिप में रोजाना टाइम स्पेंड करना, घर पर साथ रहना, फैमिली से मिलवाना आम होता है.

फाइनेंशियल बातें-

डेटिंग में अक्सर एक दूसरे के फाइनेंशियल मुद्दों पर बात नहीं होती है, लेकिन रिलेशनशिप में साथ में प्लानिंग, खर्च शेयर करना या एक-दूसरे की मदद करना होता है.

दोस्तों-फैमिली से मिलना-

डेटिंग में लोग जल्दी एक दूसरे को फैमिली से नहीं मिलवाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में दोनों के दोस्त और फैमिली एक दूसरे से मिलते हैं.

झगड़े सुलझाने का तरीका-

डेटिंग में हम एक दूसरे को इतना दिल से नहीं लगाते हैं, ऐसे में छोटी बात पर भी ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन रिलेशनशिप में झगड़े सुलझाए जाते हैं हैं क्योंकि एक दूसरे से साथ रहने का कमिटमेंट होता है.

सपोर्ट सिस्टम-

डेटिंग में लोग इमोशनली इतना इनवॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन रिलेशनशिप में दोनों एक-दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं

जलन या पजेसिवनेस-

डेटिंग में जलन या पजेसिवनेस नहीं होती है, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होता है, लेकिन रिलेशनशिप में जलन या केयरिंग पजेसिवनेस होना लाजमी है.

एंड गोल-

डेटिंग का कोई फिक्स एंड गोल नहीं होता है, लेकिन रिलेशनशिप का गोल लंबा साथ, शादी या लाइफ पार्टनर बनना होता है.

