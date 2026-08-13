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हरे रंग के बिना अधूरी है हरियाली तीज, जानिए ये रंग क्यों है खास

why wear green on Hariyali Teej: हरियाली तीज का त्योहार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है. इस दिन सुहागिन महिलाएं और लड़कियां व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और सोलह श्रृंगार के साथ हरे रंग के कपड़े और चूड़ियां पहनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हरियाली तीज पर हरे रंग को ही इतना खास महत्व क्यों दिया जाता है?

Written by: Sapna
Published: August 13, 2026, 12:33 PM IST
hariyali teej 2026

इस साल हरियाली तीज 15 अगस्त, शनिवार को मनाई जाएगी. इस मौके पर बाजारों से लेकर घरों तक हरे रंग की सजावट देखने को मिलती है. महिलाएं हरे रंग की साड़ियां, सूट और चूड़ियां पहनकर तैयार होती हैं. इसके पीछे धार्मिक मान्यताओं के साथ-साथ प्राकृतिक और सावन से जुड़ी एक खास वजह भी मानी जाती है. आपके मन में कभी न कभी ये सवाल, तो आया ही होगा कि हरा रंग ही क्यों? कोई दुसरा रंग क्यों नहीं? दरअसल, हरे रंग का संबंध सिर्फ परंपरा से ही नहीं, बल्कि सावन की प्रकृति और धार्मिक मान्यताओं से भी जोड़ा जाता है.

सावन और प्रकृति से जुड़ा है हरा रंग

हरियाली तीज सावन के महीने में आती है. इस दौरान मानसून की बारिश के कारण पेड़-पौधे, खेत और आसपास का वातावरण हरे रंग की हरियाली से रंग जाता है. गर्मी के बाद बारिश धरती को नई ताजगी देती है और चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है. ऐसे में हरा रंग सावन के इस प्राकृतिक रूप का प्रतीक बन जाता है. त्योहार पर हरे कपड़े पहनना प्रकृति के इस खूबसूरत बदलाव का स्वागत करने का एक पारंपरिक तरीका भी माना जाता है. यही वजह है कि हरियाली तीज के नाम में भी ‘हरियाली’ शब्द का खास महत्व है.

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हरा रंग देता है नई शुरुआत का संदेश

हरा रंग केवल हरियाली तक सीमित नहीं है. इसे जीवन, विकास, खुशहाली और नई शुरुआत से भी जोड़कर देखा जाता है. बारिश के बाद सूखी धरती पर नई घास और पौधों का उगना जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. इसी भावना के साथ हरियाली तीज पर हरे रंग के कपड़े पहनने की परंपरा जुड़ी हुई है. यह रंग जीवन में सुख-समृद्धि और सकारात्मकता की कामना को भी दिखाता है.

हरी चूड़ियों का भी है खास महत्व

हरियाली तीज के मौके पर हरी चूड़ियां पहनने का चलन भी काफी पुराना है. कांच की हरी चूड़ियों को सुहाग और खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है. महिलाएं इस दिन हरे रंग की मेहंदी लगाती हैं, हरे रंग की साड़ी या सूट पहनती हैं और हरी चूड़ियों से अपना श्रृंगार पूरा करती हैं. इस तरह हरा रंग हरियाली तीज के पूरे उत्सव में प्रकृति, सौंदर्य और सुहाग की भावनाओं को एक साथ जोड़ता है.

शिव-पार्वती की पूजा से भी है संबंध

हरियाली तीज का धार्मिक महत्व भी काफी खास है. मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया. इसी कारण हरियाली तीज को शिव और पार्वती के प्रेम और वैवाहिक संबंध से जोड़कर देखा जाता है. त्योहार पर सुहागिन महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन की सुख-शांति और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं. हरे वस्त्र और हरी चूड़ियां इस अवसर के पारंपरिक श्रृंगार का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं.

हरा रंग मन को देता है सुकून

हरे रंग को आम तौर पर आंखों को सुकून देने वाला रंग माना जाता है. सावन के मौसम में चारों तरफ दिखाई देने वाली हरियाली भी वातावरण को शांत और खुशनुमा एहसास देती है. यही कारण है कि त्योहार के दौरान हरे रंग के कपड़े पहनने की परंपरा को मौसम और प्रकृति के साथ जुड़ी खूबसूरत परंपरा के रूप में भी देखा जाता है. हरियाली तीज पर हरे रंग का महत्व कई मान्यताओं से मिलकर बना है. एक तरफ यह सावन की हरियाली और प्रकृति के नए रूप को दिखाता है, वहीं दूसरी ओर इसे सुख-समृद्धि, जीवन, सौभाग्य और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है. शिव-पार्वती की आराधना और सुहाग से जुड़ी परंपराओं ने भी इस रंग को त्योहार का खास हिस्सा बना दिया है.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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