Harmful Effects Of Reheated Or Stale Food: कई बार होता है जब घर में ज्यादा खाना बन जाता है जिस कारण लोग उसे फ्रिज में रख देते हैं और दोबारा गर्म कर खाते हैं. वहीं कुछ लोग ऐसे भी है जिन्हें कोई चीज इतनी पसंद होती है कि वह उसे स्टोर करके रखते हैं और रोज थोड़- थोड़ा गर्म करके खाते रहते हैं. यूं तो बासी खाना गर्म करके खाने में काफी टेस्टी लगता है, लेकिन यह सेहत के लिए काफी हानिकारक भी होता है. बासी खाना दोबारा गर्म करके खाने से आपकी सेहत पर इसका बुरा असर पड़ता है. आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें आपको गर्म करके या बासी नहीं खाना चाहिए-

आलू- आलू के इस्तेमाल अक्सर सभी चीजों में किया जाता है. ऐसे में आलू को बासी या दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए. ऐसा करने से इसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं. और यह पाचन क्रिया पर बुरा असर डालता है.

अंडा- अंडे को कभी भी दोबारा गर्म करके नहीं खाना चाहिए. अंडे में प्रोटीन की मात्रा काफी ज्यादा होती है जो गर्म करने के बाद जहरीला बन सकता है और आपकी सेहत पर बुरा असर जाल सकता है.

चुकंदर- चुकंदर को कभी भी बासी या गर्म करके नहीं खाना चाहिए. ऐसा करने से इसमें मौजूद नाईट्रेट खत्म हो जाता है.

चिकन- चिकन को कभी भी बासी या गर्म करके नहीं खाना चाहिए . क्योंकि ऐसा करने से आपको पाचन संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

पालक- पालक को गर्म या बासी नहीं खाना चाहिए. क्योंकि इसमें मौजूद नाइट्रेट ऐसे तत्व में बदल जाता है जिससे कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है.