Hartalika Teej Mehndi Designs: तीज के पर्व पर महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और श्रृंगार करती हैं. ये श्रृंगार तभी पूरा होता है जब हथेलियां मेहंदी से सजी हों. सुहागनों के लिए मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है. Also Read - Hartalika Teej 2020 Puja Samagri: हरतालिका तीज की पूजा में जरूर शामिल करें ये चीजें, पूरी होगी हर मनोकामना
हरतालिका तीज 2020
21 अगस्त, शुक्रवार को हरतालिका तीज है. इसे भाग्य वर्धक, पति की लंबी उम्र का व्रत कहा गया है. इसे करने से भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त होती है. सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं. Also Read - Hartalika Teej 2020 Date & Timing: इस दिन मनाई जाएगी हरतालिका तीज, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
मेहंदी डिजाइंस
ऐसा कहा गया है कि जब मेहंदी गहरी रचती है तो यह जीवन में सुख-सौभाग्य को बढ़ाती है. आमतौर पर महिलाएं फूल-पत्ती, मयूर, कलश, कमल जैसे डिजाइन बनवाती हैं पर इस बार अंदाज कुछ जुदा हो सकता है. इसलिए हम आपके लिए लाएं हैं इस साल के ट्रेंडी मेहंदी डिजाइंस. Also Read - Mehndi Designs 2020: वेडिंग सीजन में लगाएं ये ट्रेंडी मेहंदी डिजाइंस, अलग दिखेगा Swag
देखें-
View this post on Instagram
Inspired by @mehendi_artist_komal_khot #designermehndibysrushtinerkar #mehndibysrushti #mywork #mehndidesign#mywork #mehndidesign #mehndibysrushti #mehndibyme #instagood #justbeginning #hinna #hinamehndi #heenatattoo #mehndi #mehndidesigns #work #mehndiwork#mehndi , #mehndidesign , #mehndiart , #mehndinight , #mehndiartist , #mehndiparty , #mehndidesigns , #mehndihenna , #mehndidress , #mehndipro , #mehndigallery , #mehndipattern #mehndigift , #mehndistage , #mehndiinspo , #mehndithaal , , #mehndifavours , #mehndiadiktt #mehndistain ,
A post shared by mehndi_art_srushti (@mehndi_art_srushti_nerkar) on
गौरतलब है कि हरतालिका का व्रत बेहद कठिन होता है. इसमें पूरे दिन व्रत रखा जाता है, शाम को कथा सुनने और पूजन के बाद महिलाएं व्रत तोड़ती हैं.