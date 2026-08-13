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घर के टाइल्स और फर्श पर जम गई है पीली जिद्दी गंदगी? ऐसे करें मिनटों में साफ

How to Clean Tiles: घर में टाइल्स लगवाने से घर का लुक बहुत अच्छा आता है, लेकिन समय के साथ इन टाइल्स पर जिद्दी दाग और गंदगी जम जाती है. इन्हें साफ करने में कई बार घंटों मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप किचन में मौजूद कुछ ही चीजों का यूज़ करके टाइल्स को आसानी से साफ और चमका सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 13, 2026, 6:40 PM IST
Tile Cleaning
टाइल्स की जिद्दी गंदगी को ऐसे करें साफ

टाइल्स की सफाई में सबसे ज्यादा दिक्कत तब आती है, जब इन पर धूल-मिट्टी, साबुन, तेल, मसालों और तरह-तरह की गंदगी के दाग-धब्बे जम जाते हैं. इसकी वजह से टाइल्स का पूरा लुक खराब नजर आने लगता है. खासकर किचन और बाथरूम की टाइल्स सबसे जल्दी गंदी होती हैं और इन्हें साफ करना भी आसान नहीं रहता. किचन की टाइल्स पर तेल की चिकनाई और मसालों के दाग-धब्बे जम जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही समय में टाइल्स पीली और गंदी दिखने लगती हैं. ऐसे जिद्दी दागों को हटाने के लिए कई लोग महंगे-महंगे केमिकल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. आप अपने किचन में मौजूद कुछ आसान चीजों का यूज़ करके टाइल्स पर जमी गंदगी और चिकनाई को साफ कर सकते हैं.

बेकिंग सोडा और सिरका

बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का यूज़ टाइल्स पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए किया जाता है. खासकर ग्राउट लाइन्स यानी टाइल्स के बीच की जगह पर जमा मैल को साफ करने में यह तरीका मददगार होता है. इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 चम्मच बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे पीली और गंदी टाइल्स के साथ-साथ ग्राउट लाइन्स पर लगाएं. इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा सफेद सिरका स्प्रे करें. कुछ देर झाग बनने दें और क्सचर को करीब 10 मिनट तक लगा रहने दें.अब पुराने टूथब्रश या नरम स्क्रबर से टाइल्स को धीरे-धीरे रगड़ें. इसके बाद साफ पानी से टाइल्स को धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ दें.

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नींबू और नमक

नींबू में मौजूद अम्लीय गुण (Acidic properties) और नमक की हल्की रगड़ टाइल्स की सतह पर जमी हल्की गंदगी और दाग को साफ करने में मदद करती है. यह तरीका खासकर उन जगहों पर आजमाया जाता है जहां ज्यादा पुरानी चिकनाई नहीं जमी है.इसे तैयार करने के लिए आप एक कटोरी में नींबू का रस लें और उसमें थोड़ा नमक मिलाकर पेस्ट जैसा मिश मिक्सचर तैयार करें. इसे गंदी टाइल्स पर लगाकर करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद नरम ब्रश या स्पंज की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें. सफाई के बाद टाइल्स को साफ पानी से अच्छी तरह धोकर कपड़े से पोंछ दें.

डिटर्जेंट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड

टाइल्स पर जमी चिकनाई और कुछ तरह के दागों की सफाई के लिए 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लिक्विड डिटर्जेंट का यूज़ किया जा सकता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड दागों को हल्का करने में मदद करता है, जबकि डिटर्जेंट तेल और चिकनाई को हटाने में मदद करता है. सफाई शुरू करने से पहले फर्श या टाइल्स पर जमा सूखी धूल और मिट्टी को झाड़ू या सूखे कपड़े से हटा दें. इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी मात्रा में 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड और लिक्विड डिटर्जेंट मिलाएं. इस मिक्सचर को दाग वाली जगह पर लगाएं और करीब 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें. अब नरम ब्रश या पुराने टूथब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें. खासकर टाइल्स के कोनों और ग्राउट लाइन्स पर ध्यान दें, क्योंकि इन जगहों पर गंदगी ज्यादा जमा होती है. इसके बाद साफ पानी से टाइल्स को अच्छी तरह धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ दें.

इन चीजों का यूज़ करने से बचें

टाइल्स की सफाई के चक्कर में ऐसी चीजों का यूज़ नहीं करना चाहिए, जो उनकी सतह या चमक को नुकसान पहुंचा सकती हैं. खासकर बहुत तेज एसिड, स्टील वूल और बेहद कठोर स्क्रबर से टाइल्स को रगड़ने से बचें.तेज एसिड टाइल्स की सतह और ग्राउट को नुकसान पहुंचाता है. इससे टाइल्स की चमक खराब होने के साथ उनकी ऊपरी परत भी प्रभावित होती है.स्टील वूल या लोहे का स्क्रबर का यूज़ करने से टाइल्स पर खरोंच पड़ सकती है. एक बार स्क्रैच आने के बाद उनमें धूल और गंदगी आसानी से जमा होने लगती है. अलग-अलग क्लीनिंग केमिकल्स को आपस में मिलाकर यूज़ नहीं करना चाहिए.खासकर ब्लीच को सिरका, एसिड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे दूसरे क्लीनर के साथ न मिलाएं. किसी भी घरेलू नुस्खे को आजमाने से पहले टाइल्स के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करना सबसे सेफ तरीका है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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