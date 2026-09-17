दाग-धब्बों से बिगड़ गया है चेहरा? इन घरेलू उपायों से स्किन पर आएगा नेचुरल ग्लो

Natural Skin Glow: क्या आपका फेस भी दाग-धब्बों की वजह से पूरा खराब हो गया है? तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप घर पर ही कुछ घरेलू उपायों की मदद से अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं और अपना खोया हुआ ग्लो वापस ला सकते हैं.

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आप कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से भी अपने फेस का खोया हुआ निखार वापस ला सकते हैं.

भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए और अपनी स्किन के लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है. कई बार फेस बाहर के फास्ट फूड, हार्मोनल चेंज, स्किन इंफेक्शन, धूल-मिट्टी और प्रदूषण की वजह से पूरी तरह खराब हो जाता है. इसकी वजह से फेस पर दाग-धब्बे और काले निशान बन जाते हैं. फेस को क्लीन और सुंदर बनाने के चक्कर में लोग हजारों रुपये स्किन केयर पर खर्च कर देते हैं. कई बार महंगे-महंगे प्रोडक्ट्स का यूज करने से भी कोई खास फायदा नहीं होता है और अगर किसी प्रोडक्ट से फेस पर रिएक्शन हो जाए, तो स्किन और ज्यादा खराब हो सकती है. लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही हजारों रुपये के महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत है. आप कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से भी अपने फेस का खोया हुआ निखार वापस ला सकते हैं. इसके लिए आपको ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

चावल का पानी

चावल के पानी में कोजिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो काले धब्बे और पिगमेंटेशन को हल्का करते हैं. यह एक जेंटल एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, जिससे डेड स्किन सेल्स निकल जाते हैं. इसको लगाने से स्किन नेचुरली हाइड्रेट होती है और फेस पर चमक आती है. चावल का पानी तैयार करने के लिए सबसे पहले चावल को अच्छे से धो लें और फिर उसमें पानी डालकर 1 दिन के लिए भिगोने रख दें. फिर इसी पानी को फेस पर यूज कर लें. आप इस पानी को हफ्ते भर तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं.

टमाटर का करें यूज

टमाटर के अंदर विटामिन C, एंटीऑक्सीडेंट और लाइकोपीन होता है. इसका यूज करने से पिगमेंटेशन, काले दाग-धब्बे और टैनिंग हल्की होना शुरू हो जाती है. यह ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत बढ़िया होता है. इसके लिए आप टमाटर का 1 चम्मच गूदा निकाल लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला कर फेस पर लगा लें. उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद फेस को वॉश कर लें. आप चाहें, तो टमाटर के साथ दही मिला कर भी लगा सकते हैं. इसके अलावा आप टमाटर को बीच में से काटकर उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी डालकर फेस पर रगड़ सकते हैं.

एलोवेरा जेल का यूज

एलोवेरा जेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी और हीलिंग गुण पाए जाते हैं, जो स्किन के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं. इसके लिए आप फ्रेश एलोवेरा जेल लें और फेस पर 20 से 30 मिनट के लिए लगा दें या फिर पूरी रात के लिए लगा दें. फिर अच्छी तरह से फेस को वॉश कर लें. आप चाहें तो एलोवेरा के साथ नींबू का रस मिलाकर भी फेस पर इसे यूज कर सकते हैं. इसके अलावा हल्दी पाउडर का भी यूज करके एलोवेरा फेस पैक लगा सकते हैं. अगर आपके घर में एलोवेरा लगा है, तो उसका ही जेल यूज करना अच्छा रहेगा.

कच्चे दूध का यूज

कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड, विटामिन्स और प्रोटीन पाए जाते हैं. लैक्टिक एसिड स्किन को प्राकृतिक रूप से एक्सफोलिएट करता है, जिससे डेड स्किन सेल्स हटते हैं और नए व साफ सेल्स सामने आते हैं. इसका यूज करने से स्किन नेचुरली ग्लो करना शुरू कर देती है. आप इसे कॉटन की मदद से फेस पर लगा सकते हैं. इसके अलावा आप इसमें 1 चुटकी भर हल्दी मिला कर भी फेस पर लगा सकते हैं. यह दाग-धब्बों और पिंपल्स को ठीक करने में मदद करता है, लेकिन किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें. आप अपने स्किन डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं.