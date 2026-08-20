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चांदी की चमक हो गई है गायब? घर की इन चीजों से मिनटों में चमकाएं

Silver Polishing at Home: चांदी को चमकाने के लिए हर बार सुनार के पास जाने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी चांदी की ज्वेलरी या दूसरी चीजें काली पड़ गई हैं और उनकी चमक फीकी हो गई है, तो आप घर पर ही कुछ आसान घरेलू चीजों की मदद से उन्हें दोबारा चमका सकते हैं. इसके लिए आपको महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.

Written by: Sapna
Published: August 20, 2026, 6:54 AM IST
Silver Cleaning
अगर चांदी की ज्वेलरी में मोती, कीमती पत्थर, नाजुक डिजाइन या किसी तरह की कोटिंग लगी है

क्या आपकी चांदी की चीजें भी समय के साथ काली पड़ गई हैं या उनकी चमक पहले जैसी नहीं रही? तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. चांदी हवा में मौजूद सल्फर कंपाउंड के संपर्क में आने पर रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से उसकी सतह पर काली परत जमने लगती है. इसी कारण चांदी धीरे-धीरे अपनी चमक खो देती है. ऐसे में बार-बार सुनार के पास जाकर पॉलिश करवाने के बजाय आप घर पर मौजूद कुछ चीजों की मदद ले सकते हैं. किचन में आसानी से मिलने वाली इन चीजों से चांदी की सतह पर जमी काली परत को साफ करने और उसकी खोई हुई चमक वापस लाने में मदद मिलती है.

बेकिंग सोडा और एल्युमिनियम फॉइल

चांदी की सफाई के लिए बेकिंग सोडा और एल्युमिनियम फॉइल का तरीका अपनाया जा सकता है. इसके लिए एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें एक चम्मच बेकिंग सोडा डालें. अब इसमें एल्युमिनियम फॉइल का एक छोटा टुकड़ा डाल दें. इसके बाद चांदी की चीज को कुछ मिनट के लिए इस पानी में रखें. निकालने के बाद साफ पानी से धोकर मुलायम कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें.

और पढ़ें: घर बैठे इस 1 चीज से चमकाएं काली पड़ चुकीं चांदी की पायलें, खर्च सिर्फ 5 रुपए

सफेद सिरका और नमक

सफेद सिरका भी चांदी की सतह पर जमा गंदगी साफ करने में मदद करता है. इसके लिए एक बर्तन में गर्म पानी लें और उसमें थोड़ा सफेद सिरका और नमक मिलाएं. अब चांदी की वस्तु को करीब 10 से 15 मिनट के लिए इस घोल में रखें. इसके बाद इसे बाहर निकालकर साफ पानी से धो लें और सूखे कपड़े से पोंछ दें.

टूथपेस्ट से करें सफाई

चांदी की छोटी और साधारण चीजों की सफाई के लिए सफेद टूथपेस्ट का यूज़ किया जा सकता है. चांदी पर थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट लगाएं और मुलायम कपड़े या सॉफ्ट ब्रश से हल्के हाथों से रगड़ें. इसके बाद इसे पानी से अच्छी तरह धोकर कपड़े से सुखा लें. ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा जोर से रगड़ने से चांदी की सतह पर खरोंच आ सकती है.

नींबू और नमक का घोल

नींबू और नमक भी चांदी की सफाई में काम आ सकते हैं. एक कटोरी गर्म पानी में आधे नींबू का रस और करीब एक चम्मच नमक मिलाएं. चांदी की वस्तु को कुछ मिनट के लिए इस घोल में रखें. फिर साफ पानी से धोकर मुलायम सूती कपड़े से पोंछ लें.

सफाई करते समय रखें ध्यान

अगर चांदी की ज्वेलरी में मोती, कीमती पत्थर, नाजुक डिजाइन या किसी तरह की कोटिंग लगी है, तो इन घरेलू तरीकों को सीधे यूज़ करने से बचें. ऐसी चीजों को साफ करने से पहले ज्वेलर की सलाह लेना बेहतर है. साथ ही किसी भी तरीके को पहले चांदी के छोटे और कम दिखाई देने वाले हिस्से पर आजमाएं.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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