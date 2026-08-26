बच्चों की ग्रोथ के लिए रोज करवाएं ये 7 योगासन, हाइट बढ़ाने में मिलेगी मदद

बच्चों की हाइट को लेकर ज्यादातर सभी पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि कहीं उनके बच्चे की हाइट बढ़ने से रुक तो नहीं गई है. बच्चों की ग्रोथ और हाइट बढ़ाने के लिए आपको उनकी डेली लाइफ में कुछ योगासन शामिल कर देने चाहिए.

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यहां 7 ऐसे आसान योगासन हैं, जिन्हें बच्चों की उम्र और कैपेसिटी के हिसाब से बच्चों की डेली लाइफ में शामिल कर सकते हैं. (AI PHOTO)

बच्चों की हाइट ज्यादातर जेनेटिक्स यानी मां-बाप की हाइट पर डिपेंड करती है, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, तो ये सीधा उनकी बॉडी की ग्रोथ पर असर डालता है. मोबाइल फोन पर गेम खेलने और टाइम स्पेंड करने की वजह से ज्यादातर बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है. ऐसे में अगर आप अपने बच्चों को एक्सरसाइज या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, तो इससे वो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से ग्रोथ करेंगे. योग को बच्चों की डेली लाइफ में शामिल करना एक बेस्ट ऑप्शन है. इससे बच्चों की बॉडी फिट भी रहेगी और हाइट भी बढ़ेगी.

1. ताड़ासन

ताड़ासन बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करने वाला आसान योगासन है. इसे करने से रीढ़, पैरों और बॉडी की मसल्स में खिंचाव महसूस होता है. डेली इसे करने से बच्चों का पोश्चर बेहतर करने में मदद मिल सकती है. जोड़ों पर दबाव कम होने की वजह से ग्रोथ हार्मोन एक्टिव होते हैं, जिससे बच्चों की हाइट बढ़ाने में मदद मिलती है. ताड़ासन करने के लिए पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखें. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लें. सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं. धीरे-धीरे एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजों पर खड़े होने की कोशिश करें. कुछ सेकंड रुकने के बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं.

2. वृक्षासन

वृक्षासन को ट्री पोज भी कहा जाता है. यह बच्चों के लिए बैलेंस और बॉडी कोऑर्डिनेशन बेहतर करने वाला अच्छा अभ्यास हो सकता है. इससे पैरों, कमर और रीढ़ के आसपास की मसल्स पर काम होता है और तेजी से हाइट बढ़ने पर असर होता है. इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर एक पैर को मोड़ें. मुड़े हुए पैर का तलवा दूसरे पैर की जांघ के अंदर रखें. दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ें. सामने किसी एक जगह पर ध्यान केंद्रित करें. कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें. धीरे-धीरे पैर और हाथ नीचे लाएं. अब दूसरे पैर से भी यही प्रक्रिया दोहराएं.

3. भुजंगासन

भुजंगासन में बॉडी का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर उठाया जाता है. इससे रीढ़ और पीठ की मसल्स में स्ट्रेच आता है. बच्चों में सही पोश्चर बनाए रखने और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए यह आसन उपयोगी होता है. इससे बच्चों की बॉडी की ग्रोथ तेजी से होती है. इसे करने के लिए पेट के बल जमीन पर लेट जाएं. दोनों हथेलियों को कंधों के पास जमीन पर रखें. सांस लेते हुए सिर और छाती को धीरे-धीरे ऊपर उठाएं. कमर पर जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें. कुछ सेकंड इसी स्थिति में रुकें और फिर वापस नीचे आ जाएं.

4. पश्चिमोत्तानासन

पश्चिमोत्तानासन में बॉडी को आगे की ओर झुकाया जाता है. इससे पीठ, कमर और पैरों की मसल्स में खिंचाव आता है. यह खिंचाव बॉडी के पोश्चर को सुधारता, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता और ग्रोथ हार्मोन्स को एक्टिव करने में मदद करता है. इसे करने के लिए जमीन पर बैठकर दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखें. सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं. सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें. हाथों से पैरों या पंजों को छूने की कोशिश करें. जितना आराम से झुक सकें, उतना ही झुकें. कुछ सेकंड रुकने के बाद वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं.

5. सर्वांगासन

सर्वांगासन एक एडवांस योगासन है, इसलिए इसे बच्चों से करवाने से पहले योगा टीचर से सलाह जरूर लें. इसे करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाएं और हाथ शरीर के पास रखें. सांस लेते हुए दोनों पैरों को धीरे-धीरे 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं. कमर और कूल्हों को ऊपर उठाएं तथा हाथों से पीठ को सहारा दें. शरीर, कमर और पैरों को एक सीध में सीधा रखें. कुछ देर सामान्य सांस लेते हुए इसी स्थिति में रुकें. अगर बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो बिना डॉक्टर की सलाह के योगासन न करवाएं.

6. त्रिकोणासन

त्रिकोणासन में बॉडी को एक तरफ झुकाया जाता है. इससे पैरों, कमर, कंधों और रीढ़ के आसपास की मसल्स में स्ट्रेच मिलता है. इससे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और हाइट पर भी असर पड़ता है. इसे करने के लिए पैरों के बीच पर्याप्त दूरी रखकर सीधे खड़े हों. दोनों हाथों को कंधों की सीध में फैलाएं. एक पैर को थोड़ा बाहर की ओर रखें. शरीर को उसी दिशा में धीरे-धीरे झुकाएं. एक हाथ को पैर के पास ले जाएं और दूसरे हाथ को ऊपर की ओर रखें. कुछ सेकंड रुकने के बाद सामान्य स्थिति में आएं. दूसरी तरफ से भी इसे दोहराएं.

7. सूर्य नमस्कार

सूर्य नमस्कार कई योग मुद्राओं को एक साथ करके किया जाता है. इसमें बॉडी के अलग-अलग हिस्सों की मसल्स पर काम होता है और बॉडी को अच्छा स्ट्रेच मिलता है. इससे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और बच्चों की ग्रोथ भी तेजी से होती है. बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से ही आप धीरे-धीरे इसे करवाएं. इसे करने के लिए सीधे खड़े होकर दोनों हाथों को छाती के पास जोड़ें. सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं और पीछे की ओर थोड़ा झुकें. सांस छोड़ते हुए आगे झुकें और हाथों से जमीन या पैरों को छुएं. सांस लेते हुए दाहिने पैर को पीछे ले जाएं और बाएं पैर को आगे मोड़कर रखें. दोनों पैरों को पीछे ले जाकर शरीर को ‘उल्टा V’ आकार दें. घुटने, सीना और ठुड्डी को जमीन पर टिकाएं. सीने को आगे की तरफ से ऊपर उठाएं. इसके बाद इन्हीं चरणों को उल्टे क्रम (रिवर्स) में दोहराकर पूरा चक्र पूरा करें.

इन बातों का रखें ध्यान

बच्चों को योगासन करवाने से पहले आपको कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए. सबसे पहले अपने बच्चे की कैपेसिटी को जानें, क्योंकि सभी आसन एक ही दिन में बच्चे के लिए करना मुश्किल है. हाइट बढ़ने के लिए उनकी डाइट पर ध्यान दें. उन्हें न्यूट्रिशन से भरपूर खाना ही खिलाएं. योगासन के साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दें. अगर बच्चे को कोई फिजिकल समस्या है, तो डॉक्टर की सलाह के बिना योगासन बिल्कुल न करें. डेली रूटीन में योगा शामिल करने से पहले आप योग एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं.