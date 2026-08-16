घर के कोनों में छिपकली ने बना लिया है डेरा? इन घरेलू उपायों से पाएं तुरंत छुटकारा

Home Remedies for Lizards: अगर घर के छोटे-छोटे कोनों में छिपकलियों ने डेरा जमा लिया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू उपायों की मदद से आप इन्हें घर से दूर रख सकते हैं.

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प्याज और लहसुन की तेज गंध भी छिपकलियों को कुछ जगहों से दूर रखने में मदद करती है.

छिपकली आकार में भले ही छोटी होती है, लेकिन घर में नजर आते ही कई लोगों को परेशानी होने लगती है. खासकर बारिश के मौसम में घरों में इनकी संख्या बढ़ जाती है. इसकी एक बड़ी वजह इस मौसम में कीड़े-मकोड़ों की संख्या बढ़ना है. यही छोटे कीड़े छिपकलियों का भोजन होते हैं, इसलिए वे खाने की तलाश में घरों के आसपास और अंदर पहुंच जाती हैं.छिपकलियों से छुटकारा पाने के लिए हर बार महंगे प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं होती. घर के किचन में मौजूद कुछ चीजों का यूज़ करके भी आप इन्हें घर के कोनों से दूर कर सकते हैं.

अंडे के छिलके आएंगे काम

अंडे के छिलकों का यूज़ आप छिपकली को भगाने के लिए कर सकते है. इनका यूज़ करने के लिए आपको अंडे के छिलकों को अच्छी तरह से कूट लेना है. इसके बाद इन्हें उन जगहों पर रख देना है, जहां पर छिपकली का ठिकाना है. इन्हें आप खिड़की की चौखट, किचन के आसपास, अलमारी के ऊपर रख दें. अंडों के छिलकों की गंध छिपकली को पसंद नहीं होती है. इससे छिपकली भाग जाएगी. आप इन्हें 1 से 2 दिन के अंदर दुबारा बदल कर रख सकते हैं, ताकि गंध बनी रहे.

कपूर की तेज खुशबू

कपूर की तेज गंध की वजह से छिपकली दूर भागती है. जिसकी वजह से छिपकली भागती है. इसका यूज़ करने के लिए आपको कपूर की गोली लेकर उसे अच्छे से पीस लेना है. इसके बाद उन्हें वहां रख दें, जहां पर छिपकली अक्सर आती है. आप इसे घर के कोनों, खिड़कियों और दरवाजों के पास रख सकते है, लेकिन ध्यान रहे कि इसे वहां रखें, जहां पर छोटे बच्चें न पहुंच सके और पालतू जानवरों खा न सकें.

पेपरमिंट ऑयल का स्प्रे

पेपरमिंट ऑयल की तेज खुशबू छिपकलियों को पसंद नहीं आती, इसलिए इसका हल्का स्प्रे घर के उन हिस्सों में किया जा सकता है जहां से छिपकली आती जाती हों. इसके लिए एक स्प्रे बोतल में एक कप पानी लें और उसमें करीब 10 से 15 बूंद पेपरमिंट ऑयल डालें. बोतल को अच्छी तरह हिलाने के बाद इस मिश्रण को खिड़की की चौखट, दरवाजे के आसपास, दीवारों के कोनों और छिपकलियों के आने-जाने वाली जगहों पर हल्का स्प्रे करें.

प्याज और लहसुन का यूज़

प्याज और लहसुन की तेज गंध भी छिपकलियों को कुछ जगहों से दूर रखने में मदद करती है. इसके लिए एक प्याज और कुछ लहसुन की कलियों को पीसकर उसमें पानी मिलाएं. मिश्रण को अच्छी तरह छानकर स्प्रे बोतल में भर लें. अब इसे घर के कोनों, दरवाजे के पीछे, खिड़कियों और रोशनदान के आसपास हल्का छिड़क सकते हैं. इसका यूज़ करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि यह गलती से भी खाने के सामान पर स्प्रे न हो जाएं.

काली मिर्च का पानी

काली मिर्च की तेज गंध वाला पानी भी एक घरेलू उपाय के तौर पर यूज़ किया जाता है. इसके लिए एक गिलास पानी में करीब एक चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं. जरूरत हो तो इसे छानकर स्प्रे बोतल में भर लें. इस मिश्रण को दीवारों के कोनों, खिड़कियों और दरवाजों के आसपास हल्का स्प्रे किया जा सकता है. जब आपको लगे कि इसकी गंध कम हो गई है, तो आप दुबारा इसका यूज़ कर सकते हैं.

घर की सफाई का रखें खास ध्यान

छिपकली को घर से दूर भगाने के लिए सिर्फ घरेलू उपाय काफी नहीं है. आप घर की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होगा.घर में जब कीड़े- मकोड़े कम होगें, तो छिपकली खूद ही कुछ समय में घर से भाग जाएंगी. इसलिए किचन में खाने के टुकड़े खुले न छोड़ें, कूड़ेदान को समय पर खाली करें और खिड़कियों पर जाली लगाएं, ताकि घर में छिपकली न आ सके. दीवारों या खिड़कियों के आसपास मौजूद छोटे छेद और दरारें बंद करना भी बहुत जरूरी है.