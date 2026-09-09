बारिश से काली पड़ गई हैं दीवारें और जम गई है काई? ऐसे करें मिनटों में सफाई

बरसात का मौसम आते ही घर की दीवारों, छत, नालियों के आसपास और फर्श पर काई व कालापन जमने लगता है. नमी की वजह से ये गंदगी धीरे-धीरे बढ़ती जाती है और घर का लुक भी खराब लगने लगता है. इतना ही नहीं, फर्श पर जमी काई पर पैर पड़ने से फिसलने का खतरा भी रहता है. ऐसे में बारिश के मौसम में घर की साफ-सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी हो जाता है.

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घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप इन जिद्दी दाग और काई को काफी हद तक साफ कर सकते हैं.

बारिश का मौसम जहां चारों तरफ हरियाली और ठंडक लेकर आता है, वहीं सीलन और नमी अपने साथ कई परेशानियां भी लाती है. घर के जिन हिस्सों में पानी या नमी ज्यादा रहती है, वहां काई और कालापन जल्दी जम जाता है. अगर इसे समय रहते साफ न किया जाए, तो यह तेजी से फैल सकता है और बाद में इसे हटाना भी मुश्किल हो जाता है. काई और कालापन साफ करने में सबसे ज्यादा परेशानी समय को लेकर होती है. कई बार घंटों मेहनत करने के बाद भी दीवार या फर्श पूरी तरह साफ नहीं हो पाता. अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से आप इन जिद्दी दाग और काई को साफ कर सकते हैं. आज हम आपको ऐसे ही कुछ आसान घरेलू उपाय बताएंगे, जिनकी मदद से बारिश के मौसम में घर की गंदी दीवारों और फर्श को साफ रखना आसान हो जाएगा.

आखिर बारिश में दीवारों और छत पर काई क्यों जमती है?

काई के और कालापन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह नमी होती है. बारिश के दिनों में दीवारों और छत को लंबे समय तक धूप नहीं मिल पाती. कई जगहों पर पानी भी जमा रहता है. ऐसे नम और गीले वातावरण में काई तेजी से पनपने लगती है और धीरे धीरे दीवारों पर कालापन जमने लगता है. जिन दीवारों पर धूप कम आती है या जहां हवा का वेंटिलेशन ठीक नहीं होता, वहां यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. अगर दीवार में पहले से सीलन है, तो बारिश के दौरान कालापन और फफूंदी भी बढ़ती है.

काई हटाने के आसान घरेलू तरीके

1. सिरके से करें सफाई

सिरका घर की सफाई में काफी काम आ सकता है. काई वाली जगह पर सिरका स्प्रे करें और कुछ देर के लिए छोड़ दें. इसके बाद ब्रश या स्क्रबर की मदद से उस हिस्से को रगड़ें और साफ पानी से धो लें. अगर काई काफी पुरानी और मोटी है, तो इसे एक बार में पूरी तरह हटाने के बजाय प्रक्रिया को दोहराना पड़ सकता है.

2. बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

बेकिंग सोडा भी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें और इसे काई वाली जगह पर लगाएं. कुछ समय बाद ब्रश से रगड़कर साफ करें और पानी से धो लें. यह तरीका छोटी या हल्की काई वाली जगहों पर ज्यादा आसानी से काम कर सकता है और इससे आप दीवारों के कालेपन को साफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं.

3. नमक और गर्म पानी

अगर आप सफाई के लिए आसान घरेलू तरीका अपनाना चाहते हैं, तो नमक और गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. गर्म पानी में नमक मिलाकर काई वाली जगह पर डालें. थोड़ी देर बाद ब्रश से रगड़कर गंदगी हटाएं. फर्श की सफाई के बाद उस जगह को अच्छी तरह सूखने दें, ताकि वहां दोबारा नमी जमा न हो.

4. ब्लीच का इस्तेमाल करते समय रहें सावधान

काई बहुत ज्यादा जमी हुई हो तो कुछ लोग ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले सतह के प्रकार और प्रोडक्ट के लेबल पर दिए निर्देश जरूर देख लें. ब्लीच को किसी दूसरे क्लीनिंग प्रोडक्ट, खासकर एसिड वाले क्लीनर या सिरके के साथ कभी न मिलाएं, क्योंकि खतरनाक गैस बन सकती है. सफाई के दौरान दस्ताने पहनें और जगह में पर्याप्त हवा का इंतजाम रखें.

सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान

काई साफ करते समय जल्दबाजी करना भारी पड़ सकता है. अगर छत या सीढ़ियों पर सफाई करनी है, तो फिसलन से बचने के लिए अच्छी ग्रिप वाले जूते पहनें. हाथों की सुरक्षा के लिए रबर के दस्ताने भी पहन सकते हैं. सफाई के बाद दीवार या फर्श को अच्छी तरह सूखने दें. अगर संभव हो तो धूप और हवा का रास्ता खुला रखें. गीली सतह पर दोबारा काई जल्दी जम सकती है.

दोबारा काई न जमे, इसके लिए क्या करें?

काई की समस्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि घर में नमी को ज्यादा समय तक जमा न होने दें. छत पर पानी रुक रहा है तो उसकी निकासी की व्यवस्था ठीक करवाएं. दीवारों में लगातार सीलन दिखाई दे रही है, तो उसके कारण का पता लगाकर वॉटरप्रूफिंग या जरूरी मरम्मत करवाना बेहतर रहेगा. जहां धूप कम आती है, वहां वेंटिलेशन बेहतर रखें. बारिश के बाद समय-समय पर छत और घर के बाहरी हिस्सों की सफाई करते रहें. दीवारों पर पेंट कराने की जरूरत हो तो नमी और फफूंदी की समस्या को ठीक करने के बाद ही पेंट करवाएं. बरसात में काई जमना आम समस्या है, लेकिन इसे लंबे समय तक छोड़ना ठीक नहीं है. थोड़ी-सी नियमित सफाई और नमी को नियंत्रित करके आप घर की दीवारों, छत और फर्श को साफ रख सकते हैं. अगर काई बहुत ज्यादा फैल चुकी है या दीवार में लगातार सीलन बनी हुई है, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय इसकी असली वजह को ठीक करवाना ज्यादा जरूरी है.