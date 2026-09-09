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काले पड़ गए हैं बिजली के स्विच? ऐसे करें साफ, मिनटों में चमक उठेंगे

Switch Board Cleaning: क्या आपके घर के बिजली के बोर्ड भी गंदगी की वजह से सफेद से पीले पड़ गए हैं? अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इन्हें दोबारा साफ और चमकदार कैसे बनाएं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू ट्रिक्स की मदद से आप इन पर जमी गंदगी और पीलेपन को आसानी से हटा सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 9, 2026, 5:17 PM IST
Switch Board Cleaning
इस तरह थोड़ी सावधानी के साथ आप घर के गंदे दिखने वाले स्विच बोर्ड को बेहतर और साफ लुक दे सकते हैं. (AI PHOTO)

हर घर में रोजाना साफ-सफाई की जाती है. झाड़ू-पोछा लगाने से लेकर बर्तन, फर्नीचर और घर के कोनों की सफाई तक, लोग घर को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. लेकिन कई बार इतनी सफाई के बाद भी घर पूरी तरह साफ नहीं लगता. इसकी एक वजह बिजली के स्वीच पर जमा गंदगी भी हो सकती है. रोजाना इस्तेमाल होने की वजह से बिजली के स्वीच पर धूल, मिट्टी और गंदे हाथों के निशान जमने लगते हैं. धीरे-धीरे इनका सफेद रंग पीला और फीका दिखाई देने लगता है. ज्यादा गंदगी जम जाने पर स्वीच देखने में काफी भद्दे लगते हैं. हालांकि, इन्हें साफ करना उतना मुश्किल नहीं है, जितना लगता है. आप घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से इन गंदे और पीले पड़ चुके स्वीच को आसानी से साफ कर सकते हैं. बस सफाई करते समय थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि स्वीच बिजली से जुड़े होते हैं और लापरवाही करने पर करंट लगने का खतरा हो सकता है. इसलिए सफाई शुरू करने से पहले बिजली की सप्लाई बंद करना सबसे जरूरी है. इसके बाद आप कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से बिजली के स्वीच पर जमी गंदगी और पीलेपन को हटा सकते हैं. सही तरीके से सफाई करने के बाद ये स्वीच काफी साफ और चमकदार नजर आने लगेंगे.

टूथपेस्ट से भी कर सकते हैं सफाई

हल्के दाग और मैल हटाने के लिए टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए थोड़ी मात्रा में टूथपेस्ट किसी पुराने मुलायम टूथब्रश या कपड़े पर लें और स्विच की बाहरी सतह को धीरे-धीरे साफ करें. खासकर किनारों और बटन के आसपास जमी गंदगी पर हल्के हाथ से काम करें. सफाई के बाद सूखे कपड़े से पूरी सतह अच्छी तरह पोंछ दें. ध्यान रखें कि टूथपेस्ट या पानी स्विच के अंदर न जाए.

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बेकिंग सोडा से बनाएं क्लीनिंग पेस्ट

जिद्दी दागों के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी किया जाता है. थोड़े से बेकिंग सोडा में पानी की बहुत कम मात्रा मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे सीधे स्विच के अंदर या सॉकेट में लगाने के बजाय किसी कपड़े या मुलायम ब्रश पर थोड़ी मात्रा में लें और केवल बाहरी सतह पर इस्तेमाल करें. कुछ देर हल्के हाथ से साफ करने के बाद सूखे कपड़े से अवशेष हटा दें. यहां भी सबसे जरूरी बात यही है कि किसी भी तरह की नमी बिजली के हिस्सों के अंदर न पहुंचने पाए.

थिनर की मदद से हटाएं जमी गंदगी

अगर स्विच बोर्ड पर पुरानी गंदगी या चिपचिपे दाग जम गए हैं, तो कुछ लोग नेल पॉलिश रिमूवर या थिनर का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले बिजली की सप्लाई पूरी तरह बंद करना जरूरी है. थोड़ी मात्रा में थिनर कॉटन पर लें और उसे स्विच की बाहरी सतह पर हल्के हाथ से लगाएं. कुछ देर बाद साफ सूती कपड़े से सतह को पोंछ दें. थिनर को स्विच के अंदर जाने न दें और इसे सीधे बोर्ड पर न डालें. इस्तेमाल से पहले यह भी देख लें कि स्विच की सामग्री पर उस केमिकल का इस्तेमाल सुरक्षित है या नहीं.

सफाई के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

बिजली के स्विच की सफाई में जल्दबाजी बिल्कुल न करें. पानी या किसी भी लिक्विड क्लीनर को सीधे स्विच बोर्ड पर स्प्रे न करें. गीले हाथों से स्विच को न छुएं और सफाई शुरू करने से पहले बिजली की सप्लाई बंद करना न भूलें. अगर बोर्ड पर जलने के निशान दिखाई दे रहे हैं, स्विच ढीला है, सॉकेट से चिंगारी निकलती है या किसी तरह की खराबी नजर आती है, तो उसे खुद साफ या ठीक करने की कोशिश न करें. ऐसी स्थिति में किसी योग्य इलेक्ट्रीशियन की मदद लेना ही सुरक्षित विकल्प है. साफ-सफाई के बाद स्विच बोर्ड की बाहरी सतह पूरी तरह सूखने दें. इसके बाद ही बिजली की सप्लाई दोबारा चालू करें. इस तरह थोड़ी सावधानी के साथ आप घर के गंदे दिखने वाले स्विच बोर्ड को बेहतर और साफ लुक दे सकते हैं.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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