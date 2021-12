Headache In Winters: सर्दियों का मौसम अपने साथ कई तरह की बीमारियां भी लेकर आता है. सर्दियो में ठंड लगना , जुकाम आदि आम समस्याएं हैं. इसके अलावा सर्दियों में होने वाली आम समस्याओं में से एक है सिर दर्द. सर्दियों के मौसम में अधिकतर लोगों को सिर दर्द की परेशानी का सामना करना पड़ता है. सर्दियों में होने वाला सिरदर्द (Headache Problem In Winters) काफी ज्यादा परेशानी भरा साबित होता है जिस कारण आपका मूड काफी खराब हो सकता है. तो अगर आपको भी सर्दियों में कभी भी सिरदर्द शुरू हो जाता है तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं.Also Read - Home Remedies For Headache: सिरदर्द के ये 5 घरेलू नुस्खे वाकई काम करते हैं | WATCH

सर्दी के मौसम में सिरदर्द (Headache Tips) के प्रमुख कारणों में से एक है ठंड लगने से होने वाला सिरदर्द. इस तरह के सिरदर्द से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने सिर को हमेशा कवर करके रखें. तैकि आपको ठंडी हवा ना लग सके. अगर आपको सर्दियों का काफी ज्यादा सिरदर्द होता है तो हम आपको इससे छुटकारा पाने के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं आइए जानते हैं इनके बारे में- Also Read - Headache Home Remedies: सिरदर्द को इन घरेलू उपायों से करें कम, जल्द दिलाएंगे राहत

-सर्दियों में सिर दर्द की समस्या से बचने के लिए खुद को ज्यादा से ज्यादा गर्म रखने की कोशिश करें. Also Read - अगर आपको भी सिर दर्द की शिकायत है तो हो जाएं अलर्ट, हो सकती है ये बीमारी

– सर्दियों में अगर आप हीटर का इस्तेमाल करते हैं तो कोई एक खिड़की को खोलकर रखें वरना वेंटिलेशन ना होने के कारण इससे आपका सिरदर्द हो सकता है.

– सर्दियों के मौसम में लोग पानी पीना छोड़ देते हैं जिस कारण सिर में दर्द होने लगता है. ऐसे में कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं.

– रोज़ाना कम से कम 30 सेकेंड वर्कआउट करें. आप चल सकते हैं, साइकिल चला स सकते हैं या फिर घर पर ही वर्कआउट कर सकते हैं.

– सूप में पाए जाने वाले MSG के सेवन से बचें क्योंकि यह माइग्रेन के सिरदर्द को ट्रिगर करता है.