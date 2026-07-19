सिर्फ दाल-रोटी ही नहीं इन 5 चीजों को खाने से भी पूरी हो सकती हैं शरीर में प्रोटीन की कमी, डाइट में करें शामिल

Protein Rich Foods: अगर आप भी शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं अपनी डाइट में कौन-कौन सी चीजों को शामिल कर सकते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/health-care-tips-5-foods-are-best-for-overcoming-protein-deficiency-8478127/ Copy

(Pic credit-AI)

Protein Rich Foods: शरीर को हेल्दी और मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन से भरपूर चीजों को अपनी डाइट में आपको शामिल करना चाहिए. प्रोटीन सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है, जो शरीर में होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. यह केवल मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि हड्डियों, त्वचा, बालों, हार्मोन और इम्यून सिस्टम के बेहतर बनाने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. अक्सर लोग मानते हैं कि सिर्फ दाल-रोटी खाने से ही आपके शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन दाल-चावल के साथ-साथ अपनी डाइट में आप और भी हेल्दी चीजों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. अगर आपकी डाइट में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं है तो शरीर में कमजोरी, थकान, बाल झड़ना और भी दिक्कत होना शुरू हो जाएंगी. आइए आपको बताते हैं.

शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए फूड्स

1. अंडा

अगर आप अपनी डाइट में अंडा को शामिल कर सकते हैं, तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी दूर हो जाती है और साथ ही साथ एक बड़े अंडे में लगभग 6 से 7 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा, जो आपकी हेल्थ के लिए एकदम बेस्ट रहेगा.आंखों और दिमाग के लिए फायदेमंद के साथ-साथ लंबे समय तक एनर्जी को बनाएं रखता है.

2. पनीर

आपको अपनी डाइट में पनीर को भी जरूर शामिल करना चाहिए. ये खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को काफी ज्यादा पसंद आता है. पनीर शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत भी माना जाता है. 100 ग्राम पनीर में 18 से 20 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है. रोजाना इसको आपको खाना ही चाहिए.

3. सोयाबीन

सोयाबीन खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. अगर आप कम खर्च में ज्यादा प्रोटीन चाहते हैं तो सोयाबीन का सेवन आप कर सकते हैं. 100 ग्राम सोयाबीन में करीब 35 से 36 ग्राम तक प्रोटीन पाया जाता है, जो आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है.

4. चिकन और मछली

अगर आप अपनी डाइट में हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में चिकन और मछली को भी शामिल कर सकते हैं. जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, उनके लिए चिकन ब्रेस्ट और मछली प्रोटीन के सबसे अच्छा माना जाता है आपको जरूर इसको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए.

5. ग्रीक योगर्ट

आप अपनी डाइट में ग्रीक योगर्ट को भी शामिल कर सकते हैं. साधारण दही की तुलना में ग्रीक योगर्ट में ज्यादा प्रोटीन होता है, जो आपके शरीर को कई सारी दिक्कतों से बचाती है. इसको खाने के बाद गट हेल्थ बेहतर होता है और साथ ही साथ इम्यूनिटी मजबूत होती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.