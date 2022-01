How to get sharp memory : लाइफस्‍टाइल में हो रहे बदलावों का असर याद रखने की क्षमता पर भी हो रहा है. बहुत से लोगों को छोटी-छोटी बातें याद रखने में परेशानी होती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हम यहां आपको बता दें कि दिमाग को स्वस्थ रखने और अपने फोकस और मेमोरी को बूस्ट करने के लिए सबसे आसान काम जो आप कर सकते हैं वह है ब्रेन जिम एक्सरसाइज (Brain Gym Exercises). ब्रेन एक्‍सरसाइज की मदद से कुछ दिनों में ही भूलने की बीमारी ठीक हो सकती है. वो तीन आसान एक्‍सरसाइज जिससे आप अपने दिमाग की कसरत सकते हैं, वो यहां हैं.Also Read - Omicron Health Tips: ओमिक्रोन के लक्षण दिखते ही करें ये काम, जल्‍द मिलेगा आराम

1. क्रॉस क्रॉल

ऐसे करें :

सबसे पहले अपने पैरों को कूल्हे की चौड़ाई से थोड़ा अलग करके सीधे खड़े हो जाएं. ध्यान रहे आपके कंधे पीछे और छाती ऊपर की ओर रहें और आपकी नजरें सामने की ओर हों.

उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर उठाना है. इस तरह आप प्राइमरी पोजिशन में आ जाएंगे.

अब आपको अपने बाएं पैर को फर्श उठाना है, और बाएं घुटने मोड़ना है.

फिर अपनी दाहिनी कोहनी को मोड़े, उसके बाद दाहिनी कोहनी से बाएं घुटने को टच करें.

अब फिर से प्रारंभिक पोजिशन में आ जाएं. उसके बाद इसी तरह अपने बाएं हाथ और दाहिने पैर के साथ करें.

इसके 8-8 रेप्स के तीन सेट करें

अगर घुटने में चोट से पीड़ित हैं या शरीर का बैलेंस बनाना सीख रहे हैं तो आप कुर्सी पर भी बैठकर भी इसे ट्राय कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं.

2. एंकल टच

ऐसे करें

पैरों को कूल्हे की चौड़ाई से थोड़ा अलग रखें, आपके हाथ ऊपर, और कोहनी थोड़ी मुड़ी हुई हो.

अब दाहिना पैर उठाएं और अपने बाएं हाथ से दाहिने टखने को छुएं.

उसके बाद दाहिने पैर को फर्श पर रखें और बाएं पैर को ऊपर उठाएं.

फिर दाहिने हाथ से अपने बाएं टखने को छुएं.

इसके 15-20 रेप्स करें.

3. शरीर के पीछे टकने को छूना

ऐसे करें

एंकल टच की तरह, पैरों को कूल्हे की चौड़ाई से थोड़ा अलग रखें, आपके हाथ ऊपर, और कोहनी थोड़ी मुड़ी हुई हो.

अपना दाहिना पैर उठाएं और अपने शरीर के पीछे की ओर अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने टखने को छूने के प्रयास करें. इसे करते समय में आप थोड़ा साइड में झुक भी सकते हैं.

उसके बाद आपको अपने दाहिने पैर को फर्श पर रखना है और बाएं पैर को ऊपर उठाना है.

फिर शरीर के पीछे की ओर से अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं टखने को टच करने का प्रयास करें.

इसके 15-20 रेप्स करें.

