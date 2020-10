नई दिल्ली: भारत एक ऐसा देश है जहां चावल का सेवन अधिक मात्रा में किया जाता है. लेकिन अजकल फिटनेल के चलते लोग चोवल से दूरी बनाने लगे हैं. चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. जिसके कारण लोगों का मानना है कि इसे खाने से वजन बढ़ता है. ऐसे में अगर आप भी अपनी वजन कम करना चाहते हैं और चावल के बदले कोई हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो हम आपकी मदद कर देते हैं. सफेद राइस जिसका सेवन आमतौर पर हर घर में किया जाता है. इसमें बहुत कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व होते हैं. इसके साथ ही चावल को रिफाइन भी किया जाता है. एक स्टडी में बताा गया है कि रिफाइन किए गए अनाज से मोटापा बढ़ता है. इसके अलावा, सफेद चावल जैसे परिष्कृत अनाज बहुत कम आवश्यक विटामिन और खनिजों के साथ कार्बोहाइड्रेट और खाली कैलोरी का एक स्रोत हैं. लेकिन चावल के अलावा भी कई ऐसे विकल्प है जिसका सेवन आ कर सकते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे हेल्दी ऑप्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप चावल से रिप्लेस कर सकते हैं. Also Read - Health Tips In Hindi: अब जी भरकर खाएं चावल, नहीं बढ़ेगा वजन, ये हैं खाने और पकाने का सही तरीका

क्विनोआ – क्विनोआ सबसे लोकप्रिय स्वास्थ्य खाद्य पदार्थों में से एक है जो अपने उच्च पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है. यह चावल की तुलना में ग्लूटन फ्री और प्रोटीन में हाई है. इसमें सभी नौ आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं जो इसे शाकाहारियों के लिए एक अच्छा प्रोटीन विकल्प बनाता है

जौ- जौ एक ऐसा अनाज है, जो एक साथ स्वास्थ्य से जुड़े कई फायदे पहुंचाता है और सेहत की समस्याओं में बचाए रखता है. यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद अनाज है. जौ कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है जिसमें फास्फोरस एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सैलिसिलिक एसिड और लेक्टिक एसिड भी शामिल हैं. यह पेट के लिए काफी लाभदायक है और पाचन में बेहद सहायक.

शिराताकी चावल- शिराताकी चावल एक हेल्दी ऑप्शन है. शिराताकी चावल konjac जड़ से बनाया जाता है और यह glucomannan, एक प्राकृतिक, पानी में घुलनशील फाइबर से भरपूर होता है. ग्लूकोमैनन के कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ हैं जो कई पुरानी बीमारियों को रोकने में मददगार होता है.

गेहूं का दलिया- बलगर गेहूं (Bulgur wheat) या दलिया हल्का और खाने में भी नर्म होता है. इसमें मैंगनीज, मैग्नीशियम और लौह या आयरन जैसे मिनरल की मात्रा काफी अधिक होती है. आप बहुत सारी पार्सली, टमाटर, ककड़ी, नींबू का रस और ऑयल के साथ इसका एक अच्छा सलाद भी बना सकते हैं.

फैरो गेहूं- अगर आप क्विनोआ खाकर ऊब रहे हैं, तो फैरो (Farro) से बनीं चीज़ें आजमाएं. यह पेट भरता है और इसमें मैग्नीशियम और आयरन भी काफी ज़्यादा होता है. एक अच्छी बनावट और अखरोट जैसे स्वाद के कारण, गेहूं की इस प्रजाति को स्टू और सूप में मिलाना पसंद किया जाता है.