नई दिल्ली: आजकल की व्यस्त लाइफस्टाइल के चलते पुरुषों में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या काफी आम हो चुकी है. इरेक्टाइल डिसफंक्शन ऐसी समस्या है जिसमें लिंग संभोग के लिए पर्याप्त उत्तेजित नहीं हो पाता है. इस समस्या के कारण आजकल अधिकतर कपल्स की सेक्सुअल लाइफ में इससे परेशानियां खड़ी हो जाती है. ऐसे में इस समस्या से निपटने के लिए आज हम आपको एक ऐसे जूस के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इस समस्या से परेशान लोगों अक्सर किसी से अपनी यह समस्या शेयर करने में शर्माते हैं. ऐसे में रोजाना एक गिलास अनार का जूस पीना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. Also Read - नपुंसकताः शारीरिक से ज्यादा है मानसिक बीमारी, इन 5 तेलों के इस्तेमाल से पाएं मुक्ति

– अनार एलेजिक एसिड और पुनिसिक एसिड का एक बड़ा स्त्रोत होता है. जो कोशिकाओं के पुनर्जनन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. अनार के जूस में विटामिन ए, विटामिन बी 3, विटामिन सी, और विटामिल ई पाए जाते हैं. साथ ही इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, और आयरन जैसे खनिज भी पाए जाते हैं. इस समस्या से जूझ रहे लोग यदि अनार के जूस का सेवन करते हैं. उन्हें अपनी इस समस्या से बाहर आने में मदद मिलती है और रिकवरी का समय कम हो जाता है. Also Read - Difficulty in Sex due to Erectile Dysfunction, Try these 5 Remedies | इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सेक्स में दिक्कत? आजमाएं ये 5 उपाय

– अनार के जूस में मौजूद पोषक तत्व शरीर में बढ़े हुए ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं. यह स्ट्रेस स्पर्म डायफंक्शन की वजह हो सकता है. केवल पुरुषों में ही नहीं बल्कि महिलाओं में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस के कारण फर्टिलिटी कम हो जाती है. अनार का जूस आयरन से भरपूर होता है और यह शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह तेज करता है. Also Read - Every Men Needs to Know About Erectile dysfunction । मर्दों में आम लगने वाली बड़ी होती हैं, यह सेक्स संबंधी समस्याएं

– नियमित रूप से अनार का सेवन करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन हॉर्मोन का स्तर बढ़ाने में सहायता मिलती है.

– अनार के जूस में ऐंटिऑक्सीडेंट्स जैसे पॉलिफेनॉल्स, टैनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स और विटमिन-सी आदि शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन बढ़ाने का काम करते हैं.