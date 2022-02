Weekend Planning: पूरे हफ्ते काम करने के बाद लोगों को वीकेंड (Week Off) का इंतजार रहता है. लेकिन वीकेंड पर ज्यादा काम होने के कारण लोग तनाव (Tension) महसूस करते हैं और अपने वीकेंड को अच्छे से इन्जॉय (How to Enjoy Your Weekend) नहीं कर पाते. ऐसे में वीकेंड को हेल्दी (Healthy Weekend) बनाना आपकी ही जिम्मेदारी है. लेकिन सवाल ये है कि आप अपने वीकेंड को कैसे हेल्दी बना सकते हैं. आज का हमारा लेख किसी टॉपिक पर है. आज हम आपको बताएंगे कि अपने वीकेंड (Tips For Weekend) को आप किन तरीकों को अपनाकर हेल्दी बना सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…Also Read - Weekend: लोग Sat-Sunday को छुट्टी लेना क्यों करते हैं पसंद, जानें कारण

वीकेंड को हेल्दी बनाने के तरीके

वीकेंड पर अक्सर लोग लेट सोते हैं और लेट ही उठते हैं. इसके कारण समय गुजरने लगता है उन्हें पता ही नहीं चलता कि आधा दिन कहां निकल गया. ऐसे में वीकेंड पर समय पर सो कर उठना जरूरी है. पूरे हफ्ते हम कुछ काम वीकेंड के लिए छोड़ देते हैं. लेकिन उन कामों के कारण हम खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते. ऐसे में वीकेंड पर कुछ समय निकालें और उस काम को करें, जिससे आपको खुशी मिले. अपनी हॉबी को समय देना भी जरूरी है. यदि आपको डांस करना पसंद है या पेंटिंग करना पसंद है तो वीकेंड पर आप अपनी हॉबी को समय दे सकते हैं और अपनी स्किल्स को भी निखार भी सकते हैं. पूरे हफ्ते काम करने के कारण हम खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते और ना ही अपनी सेहत पर ध्यान दे पाते हैं. ऐसे में आप योग और मेडिटेशन को वीकेंड पर अपनी दिनचर्या में जोड़ें. इससे अपनी सेहत को तंदुरुस्त बना सकते हैं.

नोट – अपने वीकेंड पर परिवार वालों के साथ समय बताना जरूरी है. लेकिन खुद के लिए समय निकालना भी हमारी ही जिम्मेदारी है. Also Read - आमिर की बेटी इरा को रहता है छुट्टी का इंतजार, दोस्तों के साथ ये काम करने के लिए रहती है बेकरार