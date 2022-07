हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिन्हें रोज बदलने की जरूरत होती है. हालांकि उन चीजों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है और हम रोज बदलने की बजाय 2-2 साल तक उस चीज का इस्तेमाल करते हैं. जी हां, हम बात कर रहे हैं तकिये की. ये एक ऐसी चीज है, जिसे हम बार-बार बदलना पसंद नहीं करते. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने तकिए को समय-समय पर बदलना स्वच्छता की एक अच्छी आदतों मे से एक है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपतो अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि तकिये का इस्तेमाल लगातार 2 सालों तक करने से क्या हो सकता है. पढ़ते हैं आगे…Also Read - रात में जरूर खाएं ये 2 ड्राई फ्रूट्स, अगले दिन दिखेंगे ये फायदे

बता दें कि हाल ही में डॉ लिंडसे ब्रॉडबेंट ने ट्विटर पर तकिये से संबंधित जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि अगर तकिया 2 साल पुराना है तो उसका वजन 10% घर की धूल के कण गंदगी से बढ़ा है.

Ohh. I love grossing people out telling them that if their pillow is >2 years old 10% of the weight is house dust mites and their poo!



बता दें कि डॉ. ब्रॉडबेंट का ये ट्वीट एक पत्रकार के प्रश्न का उत्तर के रूप में था. जिसने पूछा, क्या मैं वायरोलॉजी के बारे में बात करने के लिए रेडियो पर आ सकता हूं. वो जानना चाहता था कि अपने बेडरूम में कितनी बार तकिए को बदलना चाहिए.

Weirdest journo request yet: can I come on the radio to talk about the virology behind how often you should replace the pillow in your bedroom.

😕

— Dr CJ Houldcroft 🕷️ (@DrCJ_Houldcroft) July 18, 2022