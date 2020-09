बालों की समस्या आजकल बेहद आम हो गई है लगातार बढ़ रहे प्रदूषण की वजह से बाल बेहद बेजान और रुखे हो जा रहे हैं. कोरोना की वजह से लोग ड़रकर पार्लर नहीं जा रहे हैं ऐसे में आप घर ही रहकर अपने बालों की देखभाल कर सकते हैं, ताकि आपके बालों में चमक हमेशा बरकरार रहे. Also Read - Health Tips: पुरुष यूं कर सकते हैं अपने बालों की देखभाल, अपनाएं ये नौ उपाय

अगर आपके बाल रुखे और बेजान हो रहे हैं तो ऐसे में घर पर बने आसानी स्पा से आप अपने बालों की चमक वापस पा सकते हैं. पार्लर में जाकलर हेयर स्पा नहीं लेना चाहती हैं तो ऐसे में आपको घर पर रखे कुछ सामान की मदद से आप अपने बालं को फिर से स्टाइलिश बना सकती हैं.

1. चाय की पत्ती का पैक

बालों के लिए चाय की पत्ती का पैक बेहतरीन है इसे बनाने क लिए एक चम्मच चाय की पत्ती को एक बड़े चम्मच तेज में डालकर गर्म करें. जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो छन्नी से छानकर ताय की पत्ती को अलग कर दें. अब इसमें चुकंदर का पेस्ट मिलाकर पूरे बालों में लगाएं और 30 मिनट के बाद अपने बालों को धो लें.

2. केले का पस्टे

आपके बाल अगर लंबे हैं तो आप उसके हिसाब से केले का पस्टे बनाएं वहीं छोटे हैं तो उस हिसबा से रखें. केले का पेस्ट बनाने के लिए अंडा और एक बूंद जैतून का तेल ड़ालें और अच्छे से मिक्स कर लें. बालों पर लगाने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ दें और इसके बाद इसे माइल्ड शैंपू से धो लें आपको फर्क जल्द दिखाई देगा.

3.मेथी का पेस्ट

मेथी के दानों को रातभर भिगोकर रखें और अगले दिन इसका पेस्ट बना लें और इसमें दही और शहद मिलाकर अपने बालों में लगाएं. जब बालों में ये अच्छे से लगाएं और सूखने के बाद इसे शैंपू से अच्छे से धो लें.