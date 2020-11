त्योहारों का मौसम आने वाला है ऐसे में ऑनलाइन वेबसाइट या यूं कहें ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर जमकर कई तरह के ऑफर आएंगे. ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इन डील्स के तहत खरीदारी करते वक्त लोग इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हे लगता है कि वो पैसों की बचत कर रहे हैं लेकिन कई बार आप धोखा खा जाते हैं और कम की जगह पर ज्यादा खर्च कर जाते हैं. Also Read - Shopping For Diwali Take Care Of These Things: कोरोना के दौर में कर रहे हैं दिवाली की शॉपिंग तो इन खास बातों का रखें ध्यान

त्योहारों के सीजन में मार्केट में सेल तो अच्छी आती हैं, लेकिन कई बार बिना प्लानिंग के खरीदारी करना महंगा पड़ जाता है और पैसे की कमी पड़ जाती है. लेकिन इस दौरान आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी शॉपिंग भी हो जाए और आपका बजट भी ना खराब हो. ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप कैसे थोड़ी प्लानिंग करके और कुछ टिप्स अपनाकर त्योहार की खरीदारी के समय कुछ पैसे बचा सकते हैं और इसका इस्तेमाल महत्वपूर्ण चीजें खरीदने के लिए कर सकते हैं.

बजट करें तैयार

सबसे पहले आपको अपने बजट का खास ख्याल रखना चाहिए ताकि आप कहीं अधिक ना खर्च कर दें. ऐसे में यह सबसे ज्यादा जरुरी है कि आप पहले ही तय कर लें कि इस बार त्योहारों के सीजन में खरीदारी के लिए आपका बजट कितना है क्योंकि बजट तय न करने पर खर्च अधिक हो सकता है और आप अपनी मनचाही चीज खरीदने से वंचित रह सकते हैं.

लिस्ट में जरुरी चीजों का करें शामिल

जब आप बजट तय कर लेते हैं उसके हिसाब से आप अपनी लिस्ट तैयार करलें और उन्ही सामानों को शामिल जो इस वक्त आपके लिए बहुत जरुरी है. ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके लिए इस वक्त जरुरी है. ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लिस्ट न होने पर आप अक्सर ऐसी चीजें खरीद लेते हैं जिनका बाद में कोई इस्तेमाल नहीं होता, ऐसे में आप लिस्ट बनाकर चलें ताकि आपका हिसाब खराब ना हो.

डिस्काउंट पर ध्यान ना दें

आजकल लोग जहां डिस्काउंट देखते हैं उन्हें लगता है कि वो चीज अच्छी होगी या फिर वही खरीद लें. आने वाले दिनों में कई तरह के डिस्काउंट आपको देखने को मिलेंगे ऐसे में आपको अपने खर्चे के हिसाब से अपना सामाना देखना चाहिए. आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि कई बार ऑफर वाली चीजें घटिया क्वालिटी की भी निकल आती हैं, ऐसे में आप इन बातों का ध्यान रखें.

सामानों की करें तुलना

आजकल हर चीज के कई तरह के विकल्प उपलब्ध हैं और आप तुलना कर सकती हैं कि किस मार्केट, शॉपिंग सेंटर या ऑनलाइन वेबसाइट पर आपको जो चीज खरीदनी है वह कम कीमत पर मिल रही है. ई-कॉमर्स वेबसाइट पर इन डील्स के तहत खरीदारी करते समय उनकी रेटिंग जरूर देखें ताकि आपको कोई समस्या ना हो.