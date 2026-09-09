हरतालिका तीज पर घर में ऐसे बनाएं बालू से शिव-पार्वती की सुंदर मूर्ति, आसान है तरीका

Shiv Parvati murti: क्या आप भी हरतालिका तीज पर माता पार्वती और भगवान शिव की मूर्ति बनाते हैं? अगर इसे बनाने में आपका काफी समय लग जाता है या आपको लगता है कि घर पर मिट्टी या बालू से मूर्ति बनाना मुश्किल है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको एक ऐसी आसान ट्रिक बताएंगे, जिसकी मदद से आप कम समय में घर पर ही खूबसूरत गौरीशंकर की मूर्ति तैयार कर सकते हैं.

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इस तरह थोड़ी सी मेहनत और सही तकनीक की मदद से आप हरतालिका तीज के लिए घर पर ही बालू से सुंदर गौरीशंकर की प्रतिमा तैयार कर सकते हैं.

इस साल हरतालिका तीज का त्योहार 14 सितंबर को मनाया जाएगा. इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और मिट्टी से भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की थी. इसी वजह से हरतालिका तीज पर सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए और कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने की इच्छा से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं. हरतालिका तीज पर कई घरों में बालू या मिट्टी से गौरीशंकर की प्रतिमा बनाकर पूजा करने की परंपरा है. हालांकि, कुछ लोगों को लगता है कि घर पर मूर्ति बनाना काफी मुश्किल काम है, इसलिए वे बाजार से तैयार मूर्ति खरीद लेते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. थोड़ी सी आसान ट्रिक और कुछ जरूरी सामान की मदद से आप घर पर ही बालू से भगवान शिव और माता पार्वती की सुंदर मूर्ति तैयार कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं, बालू से गौरीशंकर की मूर्ति बनाने का आसान तरीका, जिसे अपनाकर आप कम समय और कम मेहनत में इसे तैयार कर सकते हैं.

मूर्ति बनाने के लिए जरूरी सामान

साफ बालू या चिकनी मिट्टी

थोड़ा सा पानी

लकड़ी का छोटा पाटा, पत्ता या गत्ते का टुकड़ा

सजावट के लिए फूल

रोली और पूजा के लिए छोटे वस्त्र

सबसे पहले बालू को तैयार करें

मूर्ति बनाने से पहले बालू को अच्छी तरह साफ कर लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मिलाएं. ध्यान रखें कि बालू में पानी ज्यादा न हो. इसे इतना ही गीला करें कि वह हाथ से दबाने पर आपस में जुड़ी रहे और आसानी से आकार लिया जा सके.

शिवलिंग का आकार दें

सबसे पहले एक छोटा सा आधार तैयार करें. इसके ऊपर बालू से जलाधारी का आकार बनाएं और बीच में शिवलिंग की पिंडी तैयार करें. हाथों की उंगलियों से इसे धीरे-धीरे आकार दें, ताकि बालू बिखरे नहीं और शिवलिंग का आकार साफ नजर आए.

माता पार्वती की प्रतिमा बनाएं

अब बालू की मदद से माता पार्वती के बैठने का आधार तैयार करें. इसके बाद धड़ और सिर के लिए अलग-अलग आकार बनाकर उन्हें सावधानी से जोड़ दें. उंगलियों से जोड़ वाली जगह को हल्का चिकना कर दें, जिससे पूरी आकृति एक जैसी दिखाई दे.

गणेश जी की छोटी प्रतिमा बनाएं

इसी तरह थोड़ी सी बालू लेकर गणेश जी की छोटी आकृति तैयार करें. पहले उनके बैठने का आकार बनाएं, फिर सिर और सूंड को आकार दें. मूर्ति छोटी रखनी है, इसलिए इसमें बालू की बहुत ज्यादा मात्रा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी.

इस तरह दें मूर्ति को फाइनल लुक

जब तीनों आकृतियां तैयार हो जाएं, तो उंगली, लकड़ी की तीली या किसी पतली चीज की मदद से उन्हें हल्का-हल्का शेप दें. जहां जरूरत हो, वहां सतह को चिकना कर लें. इसके बाद शिव-पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाओं को पाटे या पत्ते पर रखकर फूल, रोली और छोटे वस्त्रों से सजा सकते हैं. इस तरह थोड़ी सी मेहनत और सही तकनीक की मदद से आप हरतालिका तीज के लिए घर पर ही बालू से सुंदर गौरीशंकर की प्रतिमा तैयार कर सकते हैं.